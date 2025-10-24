Colectivos, subtes y trenes: cómo funcionará el transporte público en el AMBA durante las elecciones

Los servicios en Buenos Aires tendrán algunos cambios este 26 de octubre. Uno de los transportes será gratuito para sus usuarios, según informaron las autoridades.

Colectivo. Foto Unsplash

Este domingo 26 de octubre se llevan a cabo las elecciones legislativas 2025. Los comicios generarán que haya un importante movimiento de personas por la calle, ya que habrá traslados constantes para ir a emitir el voto. En este contexto, se conoció cómo funcionará el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los principales medios utilizados son los colectivos, trenes y subtes, que cada uno tendrá un cronograma especial, ya que los comicios se desarrollarán un domingo.

Elecciones en la provincia de Buenos Aires. Foto: REUTERS

Buenos Aires: cómo funcionarán los colectivos durante las elecciones legislativas 2025

La provincia de Buenos Aires informó que los viajes en colectivo serán gratuitos, aunque depende de algunas cuestiones. La medida afecta a todas las líneas provinciales, es decir, de la 200 a la 499. Con respecto a las municipales, de la 500 en adelante, dependerá de cada distrito adherirse o no a la medida.

Además, aclararon que las líneas de colectivos de entre el 1 y el 199 dependen exclusivamente de la decisión de las autoridades nacionales, que hasta el momento no informaron modificación en su servicio, por lo que cobrarán el boleto el 26 de octubre.

Colectivos durante las elecciones 2025. Foto: NA.

Desde el Gobierno provincial se solicitó que se aumente la frecuencia y que haya un normal funcionamiento para que se garantice la posibilidad de acudir a votar.

Las autoridades bonaerenses indicaron también que el transporte fluvial del Delta del Paraná también funcionará con boleto gratuito durante el domingo de elecciones.

“El servicio gratuito en las jornadas electorales es una herramienta fundamental para asegurar la participación democrática y la igualdad de oportunidades. Nuestra responsabilidad es garantizar que ningún ciudadano o ciudadana vea limitado su derecho al voto por no poder acceder al transporte”, indicaron desde el Ministerio de Transporte.

Colectivos en la Ciudad de Buenos Aires. Fuente: NA

Subtes y trenes en las elecciones legislativas 2025

Con respecto a los otros dos transportes principales, habrá algunas modificaciones en el cronograma de sus servicios.

El subte de la Ciudad de Buenos Aires funcionará desde las 7 durante las elecciones legislativas 2025, una hora antes del comienzo habitual del servicio los domingos. Esto ya había ocurrido en mayo, cuando se llevaron adelante los comicios locales.

Subte. Foto: NA.

Por su parte, los trenes del AMBA tendrán el esquema normal de cada domingo, con una frecuencia menor a la del resto de los días, algo que también ocurre con el subterráneo de CABA.

En ambos casos, se abonará el servicio de manera habitual.

El boleto mínimo del tren cuesta $280 con la tarjeta SUBE registrada, $560 con el plástico sin denominar y $900 en efectivo. En el subte, se abona $1.112,77 con SUBE registrada y $1.769,22 en caso no contar con los datos cargados.

Tren. Foto: NA

Dónde voto en las elecciones legislativas 2025: cómo consultar el padrón de forma online