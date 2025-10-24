Cuándo deja de llover en Buenos Aires: el pronóstico del clima para el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó hasta cuándo llueve en Buenos Aires. Cómo va a estar el pronóstico del clima durante el fin de semana.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Foto: NA (Daniel Vides)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla en medio de las lluvias y tormentas que azotan al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el interior de la Provincia y distintas zonas del país. Cómo estará el clima el fin de semana y cuándo dejará de llover.

Las fuertes tormentas se hicieron presente en Buenos Aires desde la madrugada del viernes 24 de octubre y continuarán durante el resto de la jornada. De acuerdo al informe del SMN, las precipitaciones se mantendrán hasta el sábado 25 y se espera un domingo de elecciones con cielo parcialmente nublado y sin temporal.

Cuándo deja de llover en Buenos Aires y cómo va a estar el clima el fin de semana

El pronóstico indica que lloverá todo el viernes 24, con una probabilidad de precipitaciones de entre 40 y 70% por la tarde y mismo porcentaje a la noche.

En cuanto al sábado 25, la madrugada será ruidosa porque está pronosticado “tormentas fuertes” y luego “chaparrones” a la mañana. Mientras que por la tarde, la intensidad de las lluvias y tormentas bajará y se espera una noche sin agua.

Las lluvias y tormentas fuertes durarán hasta el sábado a la tarde-noche. Foto: NA

El domingo 26, que habrá elecciones legislativas, la alerta amarilla habrá finalizado: el SMN comunicó que el cielo estará parcialmente nublado con una máxima de 23° y una mínima de 12°.