El furor por el pistacho llega a la mesa de Navidad: la nueva golosina que se impone para las fiestas

Una de las principales marcas de golosinas presentó su innovador producto, que está ideado para el brindis de las fiestas.

Mesa navideña, brindis. Foto: Freepik AI

Faltan dos meses para la llegada de la Navidad, por lo que muchas personas ya piensan en las comidas que disfrutarán. Uno de los sabores que se impuso durante el 2025 fue el del chocolate Dubai, donde el pistacho es el gran protagonista. En este contexto, hay un nuevo producto que promete pisar fuerte en la mesa navideña.

Durante los últimos meses, el pistacho apareció en distintos formatos y preparaciones, por lo que no sorprenda que también esté presente en los sabores de la mesa de las fiestas.

Pistachos garrapiñados. Foto: Foto: Captura Instagram

Arcor anunció la llegada de un nuevo fruto seco, que está vinculado con un clásico del brindis en Navidad y Año Nuevo. Se trata de los Pistachos Garrapiñados, la combinación ideal entre lo crocante y lo dulce, pensado justamente para las fiestas.

El producto está presentado en el clásico envase individual, además de que se destaca que no contienen gluten. Este novedoso paquete es apto para celíacos, por lo que resulta una variante ideal a la hora de brindar en las festividades.

Llegan los pistachos garrapiñados de Arcor. Video: Instagram dulcemania.almacendegolosinas

Los Pistachos Garrapiñados prometen llenar de sabor la mesa de Navidad, con una nueva innovación de Arcor, que se ubica como una de las principales firmas en esta clase de productos.

El producto ya está disponible en distintos supermercados del país, así como también kioscos.

Cofler lanza su propio pan dulce

Por otro lado, Arcor también destaca con propuestas que combinan innovación y tradición bajo su reconocida línea Cofler, una de las más valoradas por los amantes del chocolate en argentina.

El primer lanzamiento es el Pan Dulce Cofler Relleno, disponible en dos versiones: relleno con dulce de leche y chips de chocolate, y relleno sabor chocolate con chips. Ambas opciones conservan el espíritu del pan dulce clásico, pero con el sello inconfundible de Cofler.

Pan Dulce Cofler Relleno. Foto: Instagram / kiosco_nacion_lujan.

Su presentación moderna y su envase llamativo apuntan tanto al público general como a los comerciantes que buscan destacarse con productos atractivos para la temporada festiva. Ya se puede adquirir en las principales cadenas de supermercados del país (Coto, Jumbo, Vea, entre otros) por un costo de $16.000 en su única versión de 530 gramos.

El pan dulce Cofler se presenta así como una opción ideal para compartir en familia, regalar o sumar a la mesa con un toque de originalidad.