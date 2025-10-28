Queda en Villa Crespo y es el restaurante más buscado de Buenos Aires por su propuesta gastronómica única

Este sitio es uno de los restaurantes creado por el empresario, cineasta, escritor y piloto Enrique Piñeyro. Todos quieren ir pero las reservas se ocupan muy rápido.

Anchoíta, restaurante. Foto: Google Maps.

Uno de los restaurantes más destacados de CABA está ubicado en Villa Crespo y es un lugar exclusivo al que muchas personas quieren asistir. Tan es así que las reservas para este 2025 ya están llenas y solo algunos días tienen disponibilidad para lista de espera.

Se trata de Anchoíta, uno de los restaurantes creado por el empresario, cineasta, escritor y piloto Enrique Piñeyro.

Cómo es el exclusivo restaurante Anchoíta

El restaurante está ubicado entre Chacarita y Villa Crespo, exactamente en Juan Ramírez de Velasco 1520, y tiene una propuesta gastronómica que deleita cualquier paladar.

Entre los platos se encuentran las clásicas pastas, carnes, pescados, charcutería, una gran variedad de guarniciones y una gran estación de quesos. También ofrecen una carta de vinos nacionales e internacionales, tragos y bebidas sin alcohol.

Por otro lado, el menú de postres ofrece el clásico helado de pistacho con pranilé y una reversión del alfajor marplatense, entre otras cosas.

Cómo reservar en Anchoíta

Las reservas para comer en este restaurante se realizan a través de su sitio web. Sin embargo, ya no hay lugar para lo que resta del año.

Sin embargo, aunque las reservas están completas, es posible acudir al restaurante anotándose en la lista de espera. En ese caso, lo más recomendable es hacerlo cerca de las 19 horas o bien en el último turno, alrededor de las 23.

En ambos turnos es posible tener que esperar para entrar, pero se termina consiguiendo un lugar. Todavía no anunciaron cuando se abren las reservas para el 2026.

Cómo llegar a Anchoíta desde el Obelisco

Ruta sugerida en transporte público/caminando:

Desde el Obelisco, tomá el subte línea B en la estación “Carlos Pellegrini” hacia “Juan Manuel de Rosas”. Bajate en la estación “Dorrego”. Salí de la estación Dorrego y caminá unos 8-10 min hacia la dirección Juan Ramírez de Velasco 1520.

Ruta sugerida en vehículo: