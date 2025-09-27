El restaurante top en Buenos Aires que ya se convirtió en un clásico gracias a sus sabores inconfundibles y precios accesibles

Ubicado en la zona portuaria, este emblemático local porteño tiene una capacidad para 60 personas.

Un restaurante emblemático en la ciudad. Foto: Instagram @ancora_ba

Buenos Aires está lleno de restaurantes clásicos que los turistas se desesperan por visitar. Sin embargo, la mayoría de ellos son bodegones en los que no hay demasiada variedad de platos. Áncora viene a romper con el estereotipo de la comida porteña ya que se convirtió en un referente gastronómico de la ciudad pese a tener sabores diferentes.

Con un ambiente cálidos y familiares, este rincón ubicado en la zona portuaria, se encarga de recibir a los comensales con los brazos abiertos y con una amplia carta compuesta por platos caseros, abundantes y a precios accesibles.

Comida de primera calidad. Foto: Instagram @ancora_ba

Alejado del bullicio, Áncora es uno de los restaurantes más emblemáticos en la actualidad. Este local abre sus puertas todos los días y dispone de una capacidad para 60 personas.

En Áncora es normal encontrar preparaciones de calidad, compuesta por ingredientes naturales y frescos que se encargan de componer platos exquisitos y a precios amigables para el bolsillo.

Lo más recomendado en Áncora

Si bien el restaurante permite degustar un buen café con medialunas, así como también yogurt con granola y tostadas para hacer un delicioso desayuno; el punto fuerte está en la comida pensada para el almuerzo y la cena.

Desayunos en Áncora. Foto: Instagram @ancora_ba

Durante la hora del almuerzo, este sitio ofrece un menú ejecutivo pensado para quienes trabajan cerca, mientras que por la noche se transforma en un espacio más íntimo para disfrutar de una cena familiar.

Uno de los platos más pedidos es el pappardelle casero con estofado de carne al hueso. Sin embargo, también son muy pedidos el revuelto Gramajo, ojo de bife con puré de coliflor y salsa criolla o chivito uruguayo con papas rejilla.

Para el postre no puede faltar un buen flan con dulce de leche y crema, almendrado con praliné o mousse de chocolate.

Postres en Áncora. Foto: Instagram @ancora_ba

Para tomar, también se ofrecen bodegas independientes como Zaha, Riccitelli y Antro, espumantes, o cócteles frescos.

Dónde queda Áncora

Áncora se encuentra en el Pasaje Pedro Zanni, una zona cerca del puerto.

Llegar a Áncora es simple y rápido, ya que se encuentra cerca del puerto y está bien conectado con transporte público. Se puede tomar las líneas de colectivo 100, 108, 143, 33, 7, 115 o 150 que pasan por la zona.

Otra opción es el tren, bajando en la estación Retiro de las líneas Mitre, San Martín o Belgrano Norte y caminar algunos metros hasta llegar a destino. Además, también se puede arribar en coche de manera particular.