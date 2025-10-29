Autopista La Plata–Buenos Aires: cómo es el proyecto del cuarto carril para aliviar el tránsito y eliminar el “efecto embudo”

Autopista Buenos Aires-La Plata. Foto: AUBASA.

La autopista La Plata–Buenos Aires tendrá una ampliación clave en su trazado desde noviembre, con el objetivo de reducir la congestión que se genera a diario en el tramo más transitado.

La empresa estatal Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) confirmó que se sumará un cuarto carril en sentido a La Plata, entre el acceso sudeste y el peaje de Hudson, una obra muy reclamada por automovilistas y transportistas.

La iniciativa forma parte del Plan Vial 2024–2027, que impulsa la provincia para mejorar la conectividad y el flujo vehicular en las principales rutas bonaerenses.

Peaje en la autopista Buenos Aires-La Plata. Foto: AUBASA.

Según datos oficiales, por ese tramo circulan entre 60 y 70 mil vehículos diariamente, lo que convierte al sector en uno de los puntos más críticos de toda la autovía.

Las tareas comenzarán en las próximas semanas, con trabajos nocturnos para evitar mayores complicaciones en la circulación. La obra demandará 15 meses de ejecución, por lo que se prevé su finalización para febrero de 2027.

La inversión total será de 21,4 millones de dólares. La construcción también incluirá: la repavimentación de los tres existentes, la colocación de una nueva carpeta asfáltica unificada y la demarcación horizontal completa.

El proyecto fue dividido en dos tramos:

Tramo 1 : entre los kilómetros 11,4 y 20, a cargo de Kavos SA – C&E Construcciones.

Tramo 2: entre los kilómetros 20 y 30,42, adjudicado a Pelque SA – Briales SA.

El impacto regional de la obra en la autopista La Plata-Buenos Aires

La ampliación representa una mejora clave para quienes viajan diariamente entre La Plata, Berazategui y la Ciudad de Buenos Aires, además de fortalecer la conexión del Gran La Plata con el resto del área metropolitana.

Ingreso a la autopista Buenos Aires-La Plata. Foto: AUBASA.

Asimismo, tendrá impacto en la economía regional, al facilitar el movimiento de estudiantes, trabajadores y transporte de carga que usan la autovía como vía principal.

Por último, mientras avanza el proyecto, desde AUBASA recordaron la importancia de respetar la señalización y los desvíos temporales durante la obra, especialmente en los horarios de mayor circulación.