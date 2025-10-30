“La Noche de los Alfajores” llega a todo el país: qué días habrá 2x1 y descuentos de hasta el 50% en tiendas online

La iniciativa gastronómico, organizado por Campeonato Mundial del Alfajor junto a empresas del sector, tiene como objetivo fortalecer la producción nacional, impulsar el consumo y generar un espacio de encuentro.

"La Noche de los Alfajores" ofrecerá grandes descuentos. Foto: Sin Reservas.

El 14 y 15 de noviembre, Argentina rendirá homenaje a uno de sus sabores más tradicionales con “La Noche de los Alfajores”, una celebración federal que destaca al alfajor como ícono de la cultura y la gastronomía nacional.

Durante las dos jornadas, marcas, fábricas y comercios de todo el país ofrecerán descuentos de hasta el 50%, degustaciones y actividades especiales en locales físicos, redes sociales y tiendas online.

"La Noche de los Alfajores". Foto: Instagram @mundialdelalfajor.ar

“Queremos que la gente viva una auténtica celebración del alfajor argentino, con propuestas que combinan tradición, innovación y orgullo nacional”, comunicó el Campeonato Mundial del Alfajor, a través de sus redes.

"La Noche de los Alfajores". Foto: Instagram @mundialdelalfajor.ar

En sus ediciones anteriores, el Campeonato Mundial del Alfajor se consolidó como un referente internacional, además de posicionar a dicha golosina como un producto exportable y gourmet.

Hasta el momento, más de 200 locales y fábricas ya confirmaron su participación. Sus ubicaciones podrán consultarse a través de un mapa interactivo que estará disponible en la página oficial del evento.

"La Noche de los Alfajores". Foto: Instagram @mundialdelalfajor.ar

Durante los dos días del evento, muchos comercios extenderán sus horarios de atención y ofrecerán promociones especiales para que más personas puedan disfrutar de esta verdadera fiesta nacional del alfajor.

Por otro lado, la iniciativa busca fortalecer la identidad argentina, dinamizar las economías regionales y potenciar el comercio del alfajor, uno de los productos más emblemáticos del país.

¿Cuál es el alfajor más vendido de la Argentina?

Según un relevamiento de ‘Infokioscos’, basado en encuestas a más de 1.000 kiosqueros de todo el país, el alfajor más vendido es el de Rasta, una marca lanzada en 2022 que se ganó al público con precios competitivos y su generoso relleno de dulce de leche.

Rasta, el alfajor más vendido en la Argentina. Foto: Instagram @rastaalfajores

De esta manera, la marca destronó a Guaymallén, que lideró durante años con sus versiones ‘simple’, ‘triple’ y ‘oro’. Tercero quedó Fantoche, fuerte en el segmento del ‘triple’; y cuarto Jorgito, valorado por su precio y en el ámbito familiar.