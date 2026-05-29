“Barrios a la Carta”, el evento que llega a Buenos Aires con una amplia propuesta gastronómica:

“Barrios a la Carta” llega a Colegiales. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Buenos Aires se prepara para un fin de semana repleto de propuestas culturales y gastronómicas al aire libre. Ferias con sabores de distintos barrios, música en vivo y muestras de arte forman parte de la agenda porteña para quienes buscan planes diferentes para disfrutar en familia o con amigos durante los últimos días de mayo.

El Ministerio de Desarrollo Económico, a través de BA Capital Gastronómica, vuelve a presentar Barrios a la Carta, una propuesta que invita a recorrer distintos puntos de la Ciudad y disfrutar de la gastronomía y la identidad de cada barrio.

En esta edición, el encuentro tendrá lugar en el Parque Los Andes (Av. Corrientes y Jorge Newbery), donde vecinos y turistas podrán disfrutar de más de 20 puestos gastronómicos con propuestas que incluyen restaurantes, bodegones, cafeterías, pastelerías, heladerías y comercios de Chacarita. A lo largo del fin de semana habrá opciones para todos los momentos del día, desde desayuno hasta merienda, además de alternativas vegetarianas y veganas. La propuesta se completa con música en vivo, charlas y actividades para toda la familia.

“Barrios a la Carta” llega a Colegiales. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Además, habrá platos y productos a precios promocionales. Se podrán conseguir cafés y opciones de pastelería desde $4.000, helados desde $5.000 y platos de restaurantes desde $10.000.

Qué locales gastronómicos estarán en Barrios a la Carta

Entre los espacios gastronómicos confirmados se encuentran:

Olla 7 el bodegón de Ácido

Tita la Vedette

La Fuerza

Santi Cheese Market

Sifón Sodería

Atelier Fuerza

Condarco

La Kitchen

Hobby

Silvestre

Salgado Alimentos

Nómada

Bocanada

SanCheto

Palmyra

Cremolatti

El Desembarco

Feel in Pita

Le Blé

Saravi Mocktails

Las Nonas

Cura Té Alma

La feria ofrecerá desde platos elaborados con productos artesanales hasta opciones vegetarianas y veganas, además de pastas, quesos, cocina internacional, cafés de especialidad, helados y propuestas de pastelería.

Charlas, shows y música en vivo

Durante ambas jornadas también habrá actividades especiales vinculadas a la gastronomía y la música. El café Nómada presentará la charla “De qué hablo cuando hablo de café”, mientras que Dalila Vázquez y Nicolás Tykocki, de Ácido, Olla 7 y Aci2 Bar, conversarán sobre cocina y experiencias gastronómicas. Además, se realizará una entrevista a Marc Míguez, fundador de La Casetta Focaccia.

Por la tarde, el evento contará con distintos espectáculos y DJs sets. Participarán La Coneja China, la pianista Lucrecia, las bandas Cabeza de Elefante y La Cumbia de Rodri, además de un tributo a Cerati a cargo de Fuerza Stereo y un cierre con Lauchapass junto a tambores y DJ set.

Fecha, horario y entrada de Barrios a la Carta

El evento se realizará el sábado 30 y domingo 31 de mayo, de 10 a 19, en el Parque Los Andes, ubicado en Av. Corrientes y Jorge Newbery, en el barrio de Chacarita. La entrada será libre y gratuita.

Barrios a la Carta. Foto: buenosaires.gob.ar

Qué hacer en Buenos Aires este fin de semana

Por otra parte, el Anfiteatro del Parque Centenario (Leopoldo Marechal y Av. Lillo) será sede de dos jornadas de música al aire libre. El sábado se presentarán los Funky Torinos con un show homenaje al saxofonista Willy Crook, junto a la banda que lo acompañó durante su trayectoria. El domingo será el turno del folklore con la Orquesta Argentina de Charangos, bajo la dirección de Ricardo Goldman. Ambos espectáculos se suspenden en caso de lluvia.Cuándo: sábado 30 y domingo 31 de mayo a las 16.

Finalmente, el Museo de Arte Español Enrique Larreta (Av. Juramento 2291) presenta la exposición “Estrada, el color tejido”, del artista hispanoargentino Adolfo Estrada. La muestra reúne su producción más reciente, en la que explora una transición desde la pintura tradicional hacia el arte textil, incorporando técnicas y referencias ancestrales.Se puede visitar hasta el 5 de julio.Horarios: lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19; sábados, domingos y feriados de 11 a 20. Martes cerrado.

Barrios a la Carta. Foto: buenosaires.gob.ar

Con propuestas que combinan gastronomía, música y arte, la Ciudad suma nuevas alternativas para disfrutar el fin de semana al aire libre. Desde sabores típicos y espectáculos en vivo hasta exposiciones culturales, Buenos Aires ofrece una agenda variada pensada tanto para vecinos como para turistas que buscan recorrer y redescubrir distintos rincones porteños.