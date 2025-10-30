La pizzería más antigua de CABA no está en Corrientes y tiene las mejores empanadas fritas
Para los amantes de la pizza no es fácil elegir una pizzería que no esté en calle Corrientes, a metros del Obelisco. Pero hay una opción que se destaca por una estrella en su menú y está alejada del bullicio.
Pin-Pun, fundada en 1927 en Almagro, es la pizzería más antigua de la ciudad, según la Asociación de Pizzerías y Empanadas. A lo largo de los años, conquistó el paladar de los porteños con su variada oferta de pizzas y sus famosas empanadas fritas.
Aunque su pizza es célebre, las empanadas fritas de carne son las grandes estrellas. Con una masa crujiente y un relleno jugoso lleno de sabor, esta delicia se volvió un pedido obligado para quienes pasen por una de sus sucursales.
Además, los postres, como el clásico flan mixto y la torta de ricota, son verdaderamente un final feliz para quienes buscan un sabor tradicional.
También podría interesarte
Vale recordar que en 2015, Pin Pun recibió el prestigioso galardón a la mejor pizza de muzzarella en la maratón de comedores de pizza al corte Muza 5K, consolidando su lugar como un referente en la ciudad.
Dónde queda Pin-Pun
Podés visitar Pin Pun en Avenida Corrientes 3954, a pasos de la estación Medrano de la línea B del subte.
Horarios de atención:
- Lunes a jueves: de de 01 a 00 horas.
- Viernes a domingo: abierto las 24 horas.
Además, cuenta con sucursales en:
- Villa Urquiza
- Monte Castro
- Lomas de Zamora
Cuánto sale comer en El Fortín, la mejor pizza de jamón y morrones en CABA
Convertida en un local de culto para quienes viven en Monte Castro y alrededores, esta pizzería le pelea de igual a igual a sitios de gran renombre como Güerrín, Banchero o Las Cuartetas. Cuál es su secreto, el misterio de su nombre y cuánto sale.
Lista de precios
Grandes tradicionales
- Muzzarella $19.000
- Muzzarella con anchoas $25.000
- Provolone $25.000
- Jamón y morrones $35.300
- Fugazzeta con queso $25.000
- Calabresa $35.300
- Española $35.300
- Jamón $25.000
- Napolitana $25.000
- Fugazza $14.500
- Morrones $25.000
- Anchoas $19.000
- Peperoni $25.000
Chicas tradicionales
- Muzzarella $10.500
- Muzzarella con anchoas $15.500
- Provolone $15.500
- Jamón y morrones $20.000
- Fugazzeta con queso $15.500
- Calabresa $20.000
- Española $20.300
- Jamón $15.500
- Napolitana $15.500
- Fugazza $14.500
- Morrones $15.500
- Anchoas $10.500
- Peperoni $15.500
Porciones
- Muzzarella $3.700
- Jamón y morrones $4.700
- Fugazzeta con queso $3.700
- Calabresa $4.700
- Jamón $3.700
- Fugazza $1.700
- Morrones $3.700
- Anchoas $2.700
Fainá
- Molde $20.000
- Porción $1.500