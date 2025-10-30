La pizzería más antigua de CABA no está en Corrientes y tiene las mejores empanadas fritas

Este domingo 9 de febrero, en el Día Internacional de la Pizza, resultará uno opción obligada.

Esta es una pizzería clásica del barrio de Almagro Foto: Instagram @pinpuncorrientes

Para los amantes de la pizza no es fácil elegir una pizzería que no esté en calle Corrientes, a metros del Obelisco. Pero hay una opción que se destaca por una estrella en su menú y está alejada del bullicio.

Pin-Pun, fundada en 1927 en Almagro, es la pizzería más antigua de la ciudad, según la Asociación de Pizzerías y Empanadas. A lo largo de los años, conquistó el paladar de los porteños con su variada oferta de pizzas y sus famosas empanadas fritas.

Dónde disfrutar de un clásico porteño Foto: Instagram @pinpuncorrientes

Aunque su pizza es célebre, las empanadas fritas de carne son las grandes estrellas. Con una masa crujiente y un relleno jugoso lleno de sabor, esta delicia se volvió un pedido obligado para quienes pasen por una de sus sucursales.

Además, los postres, como el clásico flan mixto y la torta de ricota, son verdaderamente un final feliz para quienes buscan un sabor tradicional.

Vale recordar que en 2015, Pin Pun recibió el prestigioso galardón a la mejor pizza de muzzarella en la maratón de comedores de pizza al corte Muza 5K, consolidando su lugar como un referente en la ciudad.

Dónde queda Pin-Pun

Podés visitar Pin Pun en Avenida Corrientes 3954, a pasos de la estación Medrano de la línea B del subte.

Horarios de atención:

Lunes a jueves: de de 01 a 00 horas.

Viernes a domingo: abierto las 24 horas.

Además, cuenta con sucursales en:

Villa Urquiza

Monte Castro

Lomas de Zamora

Pin-Pun abrió en 1927. Fotos: Instagram @pinpuncorrientes

Cuánto sale comer en El Fortín, la mejor pizza de jamón y morrones en CABA

Convertida en un local de culto para quienes viven en Monte Castro y alrededores, esta pizzería le pelea de igual a igual a sitios de gran renombre como Güerrín, Banchero o Las Cuartetas. Cuál es su secreto, el misterio de su nombre y cuánto sale.

Cuánto cuesta comer en El Fortín Foto: Instagram @pizzeriaelfortin

Lista de precios

Grandes tradicionales

Muzzarella $19.000

Muzzarella con anchoas $25.000

Provolone $25.000

Jamón y morrones $35.300

Fugazzeta con queso $25.000

Calabresa $35.300

Española $35.300

Jamón $25.000

Napolitana $25.000

Fugazza $14.500

Morrones $25.000

Anchoas $19.000

Peperoni $25.000

Chicas tradicionales

Muzzarella $10.500

Muzzarella con anchoas $15.500

Provolone $15.500

Jamón y morrones $20.000

Fugazzeta con queso $15.500

Calabresa $20.000

Española $20.300

Jamón $15.500

Napolitana $15.500

Fugazza $14.500

Morrones $15.500

Anchoas $10.500

Peperoni $15.500

Porciones

Muzzarella $3.700

Jamón y morrones $4.700

Fugazzeta con queso $3.700

Calabresa $4.700

Jamón $3.700

Fugazza $1.700

Morrones $3.700

Anchoas $2.700

Fainá