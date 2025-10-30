La pizzería más antigua de CABA no está en Corrientes y tiene las mejores empanadas fritas

Este domingo 9 de febrero, en el Día Internacional de la Pizza, resultará uno opción obligada.
jueves, 30 de octubre de 2025, 23:45
Esta es una pizzería clásica del barrio de Almagro
Esta es una pizzería clásica del barrio de Almagro

Para los amantes de la pizza no es fácil elegir una pizzería que no esté en calle Corrientes, a metros del Obelisco. Pero hay una opción que se destaca por una estrella en su menú y está alejada del bullicio.

Pin-Pun, fundada en 1927 en Almagro, es la pizzería más antigua de la ciudad, según la Asociación de Pizzerías y Empanadas. A lo largo de los años, conquistó el paladar de los porteños con su variada oferta de pizzas y sus famosas empanadas fritas.

Dónde disfrutar de un clásico porteño Foto: Instagram @pinpuncorrientes

Aunque su pizza es célebre, las empanadas fritas de carne son las grandes estrellas. Con una masa crujiente y un relleno jugoso lleno de sabor, esta delicia se volvió un pedido obligado para quienes pasen por una de sus sucursales.

Además, los postres, como el clásico flan mixto y la torta de ricota, son verdaderamente un final feliz para quienes buscan un sabor tradicional.

Vale recordar que en 2015, Pin Pun recibió el prestigioso galardón a la mejor pizza de muzzarella en la maratón de comedores de pizza al corte Muza 5K, consolidando su lugar como un referente en la ciudad.

Dónde queda Pin-Pun

Podés visitar Pin Pun en Avenida Corrientes 3954, a pasos de la estación Medrano de la línea B del subte.

Horarios de atención:

  • Lunes a jueves: de de 01 a 00 horas.
  • Viernes a domingo: abierto las 24 horas.

Además, cuenta con sucursales en:

  • Villa Urquiza
  • Monte Castro
  • Lomas de Zamora

Pin-Pun abrió en 1927. Fotos: Instagram @pinpuncorrientes
Pin-Pun abrió en 1927. Fotos: Instagram @pinpuncorrientes

