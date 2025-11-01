AySA anunció cortes de agua y baja presión en Buenos Aires: los partidos afectados

La empresa aclaró que hará los arreglos en días hábiles, en horarios habitualmente vinculados al trabajo. Forman parte del “Plan de Mejora y Mantenimiento de la Red de Agua Potable”.

AySa anuncia arreglos en varios barrios de Buenos Aires que afectarán el servicio. Foto: AYSA

La empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) anunció cortes de agua y baja presión en tres zonas diferentes del conurbano bonaerense, por lo que sus usuarios deberán afrontar esta situación a raíz de arreglos que se planean en estas regiones.

Por tanto, AySA confirmó que podría haber afectaciones del servicio de agua durante esta semana por tareas ya programadas en los municipios en cuestión.

Si algún usuario precisa contactarse con la empresa, lo puede hacer a través de WhatsApp al 1159845794 de 8 a 16 horas. También está disponible la línea gratuita 0800-321-AGUA (2482), que opera todos los días durante las 24 horas.

Varios barrios del conurbano bonaerense verán afectados su servicio de agua durante la semana que viene.

AySA, cortes de agua y baja presión: ¿a qué lugares afecta?

Los sitios que se verán afectados por la baja presión y cortes del suministro del agua son San Isidro, San Martín y San Miguel, todos forman parte de las adyacencias con la Ciudad de Buenos Aires.

Estas afectaciones se dan en el marco del “Plan de Mejora y Mantenimiento de la Red de Agua Potable”, que AySA lleva a cabo en la Zona Norte y Oeste del Gra Buenos Aires.

San Isidro

A partir de este lunes 3 de noviembre y hasta el viernes del mismo mes, en el horario de 8.00 h a 16.00 h están programadas tareas en el área comprendida entre las calles Av. Santa Fe, Av. Hipólito Yrigoyen, Av. Sir Alexander Fleming y Av. De La Unidad Nacional, en Martínez.

San Martín

Para este municipio, la afectación ocurrirá entre el martes 4 y el miércoles 5 de noviembre, entre las 8.00 h y las 18.00 h. Los trabajos podrían afectar las zonas comprendidas entre las calles Lacroze, Darwin, Gral. Paz, 25 de Mayo, España, Libertador Gral. San Martín, Perdriel y Ombú.

Los arreglos de AySA se llevarán a cabo días hábiles. Foto: AYSA

San Miguel

AySA tiene programados trabajos a realizar entre el lunes 3 de noviembre y el viernes 7 del mismo mes, entre las 8.00 h y las 18.00 h. El perímetro que podría verse afectado sería el comprendido entre las calles Serrano, Las Delicias, Roque Sáenz Peña, José Garibaldi, Gelly y Obes, Florencio Sánchez, Roque Sáenz Peña, Av. Primera Junta, Gelly y Obes, Cnel. Arguero, Gelly y Obes, Ruta Provincial 23 y Balbín R. Av.