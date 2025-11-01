Para perros y gatos: días y horarios de castración y vacunación contra la rabia gratuitas en Ciudad de Buenos Aires

El servicio de Atenciones Veterinarias de la Ciudad de Buenos Aires continúa activo durante todo el verano, ofreciendo operativos gratuitos de castración y vacunación antirrábica para perros y gatos en todas las comunas.

Castración y vacunas antirrábicas gratuitas en la Ciudad. Foto: Unsplash.

Continúa en funcionamiento sin interrupciones durante los meses del verano el servicio de Atenciones Veterinarias de la Ciudad de Buenos Aires con el fin de dar atención a los tutores de mascotas en CABA.

A través de los Centros Fijos y Unidades Móviles Veterinarias, la Dirección General de Sanidad y Cuidado Responsable de Caninos y Felinos Domésticos realiza operativos gratuitos de castración y vacunación antirrábica destinados a perros y gatos en todas las comunas porteñas.

La idea de promover el bienestar animal y fomentar la tenencia responsable es el motor de estas iniciativas, lo que podría ayudar a que los animales domésticos reciban la atención necesaria y contribuir a una convivencia más armónica en la Ciudad.

Centros Fijos y Unidades Móviles Veterinarias. Foto: buenosaires.gob.ar

Cómo acceder a la castración y vacunación antirrábica gratuitas

Hay un cronograma semanal el cual, mediante ocho móviles veterinarias que recorren 15 comunas de la Ciudad, prestan estos servicios de castración y vacunación. Además, se cuenta con dos centros fijos de atención. Están ubicados en:

Parque Indoamericano , en Villa Soldati (Av. Escalada y Paseo Islas Malvinas).

Costanera Sur, frente a la Fuente de Lola Mora (Av. Dr. Tristán Achával Rodríguez 1550).

En estos espacios se brinda atención veterinaria, castración y vacunación de forma completamente gratuita.

Para acceder a estos servicios se debe consultar el cronograma semanal en las redes sociales de Animales BA o también a través del sitio web oficial buenosaires.gob.ar/animalesba, en donde quedan publicadas todas las fechas y también se actualizan las ubicaciones.

Para la castración es necesario solicitar turno previamente de forma online. Hay que ingresar a miBA y elegir la opción correspondiente al tipo de animal, y luego completar el formulario con los datos que se requieren. Una vez que se confirma la solicitud, se recibe un correo electrónico con la información necesaria para el día de la cirugía.

Cabe destacar que las agendas de turnos online se habilitan todos los viernes a las 10 de la mañana para las castraciones que se realizarán a la semana siguiente.

Para el caso de la vacuna antirrábica, no es necesario turno previo. Solo hay que acercarse hasta alguno de los puntos establecidos en la fecha y los horarios habilitados en el calendario.

¿Qué requisitos son necesarios para castrar a perros y gatos?

Para llevar a cabo la cirugía es necesario que el animal tenga más de seis meses de edad y que se encuentre con buen estado de salud. No tiene que estar consumiendo ningún tipo de medicación que interfiera con la operación.

Centros Fijos y Unidades Móviles Veterinarias. Foto: buenosaires.gob.ar

El día de la intervención quirúrgica, el animal debe estar en ayunas de al menos 12 horas de sólidos y 8 horas de líquidos. En el caso de los perros, deben concurrir con collar o pretal, una chapita identificatoria, correa y bozal, en caso de ser necesario.

En el caso de los gatos, deben ser trasladados con transportadora. Además, la persona responsable debe tener más de 18 años y permanecer en el lugar. Es importante llevar una manta para abrigar al animal tras la operación.