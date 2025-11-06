Incendio fatal en un edificio de Palermo: una mujer murió, hubo heridos y decenas de evacuados

El hecho se produjo sobre la Avenida Scalabrini Ortiz. Investigan las causas del siniestro.

Incendio en un edificio de 10 pisos en Palermo Foto: Captura

Un trágico incendio en un edificio de diez pisos en el barrio porteño de Palermo dejó como saldo una mujer muerta, mientras que varias personas debieron ser asistidas por inhalación de humo.

El fuego se desató este jueves por la madrugada en un departamento ubicado en Scalabrini Ortiz 2342, entre las calles Güemes y Charcas, generando un importante despliegue de equipos del SAME y Bomberos de la Ciudad.

Las llamas y el humo se propagaron rápidamente por el edificio, alertando a los vecinos y provocando una inmediata respuesta de los servicios de emergencia.

Incendio en un edificio de 10 pisos en Palermo

Amplio despliegue de emergencia y víctima fatal

El personal de Bomberos de la Ciudad trabajó intensamente durante más de una hora para controlar el incendio, mientras que, simultáneamente, cinco ambulancias del SAME y una unidad de triage asistieron a los afectados.

Las autoridades confirmaron el fallecimiento de una mujer de 68 años a causa del siniestro, mientras que otras personas, que habían inhalado humo, recibieron atención médica en el lugar.

La Policía Científica se encontraba trabajando para determinar las causas que originaron el fuego y, debido al operativo, la circulación en la zona de Scalabrini Ortiz al 2300 quedó totalmente cortada y se recomendó a los automovilistas evitar el área hasta que finalicen las tareas de peritaje y ventilación del edificio.