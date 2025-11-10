Noche de las heladerías 2025: cómo aprovechar los descuentos en la heladería argentina que está entre las mejores del mundo

Ubicada en Avenida Corrientes, la que para mucho es la mejor heladería de Argentina se suma a la noche más especial del rubro con ofertas especiales.

Cadore, entre las mejores heladerías del mundo. Foto: Instagram @heladeriacadore

De las tres heladerías argentinas que el reconocido sitio Taste Atlas listó entre las mejores del mundo, hay una que destaca en el top 5: Cadore, en avenida Corrientes. El local de la Ciudad de Buenos Aires ofrece oportunidades únicas para la Noche de las Heladerías que se celebra este jueves 13 de noviembre en todo el país.

Para esta noche especial, Cadore tendrá disponible una oferta especial de 2x1 en cucuruchos medianos. Para disfrutarla hay que acercarse a la única sucursal de Cadore en Buenos Aires: Av. Corrientes 1695.

Los precios y los mejores sabores de Cadore

Según un relevamiento de la IA por las reseñas de los clientes, los sabores de helados más destacados de Cadore son:

Dulce de leche: muchos medios lo señalan como el sabor estrella de Cadore, especialmente por la cocción lenta, sin aditivos, y la textura cremosa. Chocolate amargo: uno de los sabores más pedidos. En particular “chocolate amargo” es valorado por quienes buscan una opción menos dulce. Pistacho: ultimamente ha ganado mucho protagonismo, pero en Cadore siempre fue distintivo.

Otros sabores que se recomiendan: strudel, crema chai, mousse de limón y frutos rojos.

Los precios de los helados en Cadore:

El kilo de helado para delivery está a 26.000 pesos

El medio kilo de helado: 17.000 pesos

El 1/4 de kilo: 9000 pesos

Cada cucurucho (por delivery): 2000 pesos

La heladería argentina que está en el top 5 mundial

La gran sorpresa fue Cadore, ubicada sobre la tradicional avenida Corrientes al 1600, que se quedó con el cuarto puesto en el ranking. Esta heladería porteña, con más de seis décadas de historia, combina técnicas tradicionales con toques modernos y sigue siendo atendida por descendientes de sus fundadores.

Cadore se encuentra entre las mejores heladerias del mundo. Foto: Tripadvisor.

El sabor que la llevó a la cima es, cómo no, el clásico argentino: dulce de leche. Según el informe de Taste Atlas, su versión se destaca por una cocción lenta que potencia la textura cremosa y el sabor intenso, logrando una preparación difícil de igualar.

Cadore no solo superó a otras heladerías nacionales como Rapanui (puesto 24) y Scannapieco (puesto 47), sino que también se posicionó como una referencia mundial en el rubro.