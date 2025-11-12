Hojas de laurel: su rol protagónico en el asado y su importancia en rituales de abundancia y limpiezas energéticas

En la mitología griega, las ramas de laurel estaban asociadas al dios Apolo, por lo que se consideraban sinónimo de honor y victoria. Además, se las solía usar como adornos para coronas en eventos deportivos.

Ritual de las hojas de laurel. Foto: Unsplash.

El asado es uno de los máximos exponentes gastronómicos de la Argentina. Teniendo en cuenta esto, muchos personas apelan trucos y secretos para darle un “sabor más propio”, entre ellos, el uso de ramas de laurel.

Las ramas de laurel tienen un rol protagónico, ya que muchos las eligen para darle un perfume particular al humo que luego se adhiere a la carne. También, algunos parrilleros las emplean con fines esotéricos.

En la actualidad, tienen un rol preponderante en rituales de abundancia, protección armónica y limpiezas energéticas. No obstante, muchas personas las arrojan a las brasas para atraer a la abundancia y alejar las malas vibras.

Según los especialistas en cuestiones esotéricas, lo importante es la intención que se le ponga a este rito. Por eso, se aconseja esperar a que el fuego prenda un poco para luego arrojar el laurel, repitiendo tres veces “gracias”.

Una vez cumplido este paso, hay que dejar que se consuman. Lógicamente, no hay ningún sustento científico detrás de esta práctica, aunque se cree que ayuda a cancelar deudas, desbloquea la energía del dinero y disminuye las carencias.

El paso a paso para hacer el ritual del laurel para la buena fortuna

Preparación del ritual: conseguir hojas frescas de laurel y prender una vela en un espacio tranquilo y sereno, donde se pueda pensar y meditar. Visualización y oración: observar atentamente la llama de la vela, visualizar la luz y la energía que emana de ella. Pronunciar una oración solicitando la intercesión y protección de San Lorenzo para tu hogar. Bendición de las hojas: pasar las hojas de laurel sobre la llama de la vela, imaginando cómo se juntan con la luz y la energía divina que evocaste. Colocación estratégica: colocar las hojas de laurel bendecidas en lugares estratégicos de tu hogar, como la entrada principal, para atraer protección y bendiciones a tu vida diaria. Acompañamiento con inciensos: para acompañar el ritual, encender un incienso de sándalo para intensificar la atmósfera espiritual y mantener una conexión profunda con tus deseos y peticiones. Opcional: para potenciar el efecto de prosperidad, colocar una hoja de laurel bendecida en tu billetera o cartera cada mañana.

Se recomienda repetir este ritual siempre que sea necesario y cambiar las hojas de laurel cada martes para mantener la energía renovada. Este proceso es una fórmula poderosa que no falla para atraer el éxito y la fortuna a tu casa.