La Fuerza Aérea Argentina se prepara para recibir los primeros cazas F-16: cuándo estarán operativos los aviones de combate

Tareas esenciales para garantizar las operaciones seguras y eficientes de los nuevos aviones en el Área Material Río Cuarto (ARMACUAR) aún no están completadas. Los detalles.

Los aviones F-16 que Argentina le compró a Dinamarca. Foto: Ministerio de Defensa.

Los aviones caza F- 16 Fighting Falcon son aeronaves de combate con tecnología de última generación que llegarán a la República Argentina el próximo 5 de diciembre. Sin embargo, teniendo en cuenta que las obras de infraestructura en el Área de Material Río Cuarto (ARMACUAR) -centro logístico principal del sistema F-16 en el país- todavía no están finalizadas, crece la incertidumbre respecto a la fecha exacta en que estarán operativos los aviones de combate de cuarta generación.

Para tranquilidad de los admiradores de estos cazas multirol y supersónicos, las obras en la unidad cordobesa ya superan el 90% de avance y se estima que estarán finalizadas antes de la llegada de las aeronaves. De esta manera, los F-16 podrían estar operativos en el país apenas se dé su arribo, previsto para dentro de poco menos de un mes.

Los nuevos aviones caza F-16 de la Fuerza Aérea Argentina. Foto: Forsvarets

Incluso, el material logístico ya fue embarcado desde el puerto de Aarhus, Dinamarca, hacia Buenos Aires y será recibido en el ARMACUAR. Una vez en territorio nacional, técnicos de la Fuerza Aérea se encargarán de la descarga, verificación y puesta en servicio del equipamiento.

Las características de los aviones cazas F-16

Los F-16 son aviones de combate de cuarta generación, clasificados como cazas multirol y supersónicos. Su incorporación representa un importante avance en la modernización de la Fuerza Aérea Argentina, al combinar versatilidad operativa, tecnología de punta y una amplia capacidad de armamento.

En materia de armamento, los F-16 pueden portar misiles aire-aire de medio alcance AIM-120C-8 AMRAAM, con un alcance superior a los 160 kilómetros, y misiles de corto alcance AIM-9M Sidewinder. Además, están equipados con bombas guiadas por láser, como la GBU-12, y bombas convencionales MK-82, lo que les permite adaptarse a distintos tipos de misiones. A esto se suman sistemas de guerra electrónica y pods de reconocimiento que amplían sus capacidades tácticas.

Los nuevos aviones caza F-16 de la Fuerza Aérea Argentina. Foto: USAF

Desde el punto de vista tecnológico, incorporan pantallas multifunción, sistemas de navegación por satélite y comunicaciones seguras. Estas mejoras optimizan tanto la eficacia en combate como la seguridad del piloto.

En cuanto a su capacidad operativa, los F-16 pueden cumplir una amplia gama de misiones, desde patrullas aéreas hasta ataques terrestres y tareas de reconocimiento. Su velocidad supersónica, que puede alcanzar Mach 2, y su capacidad para operar en diversas condiciones climáticas los convierten en una herramienta altamente flexible. Gracias a sus pilones externos, pueden transportar distintos tipos de armamento, lo que refuerza su papel como una de las plataformas de combate más versátiles del mundo.