Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este miércoles 12 de noviembre de 2025
Pronóstico matutino para Formosa
En la mañana, se espera que el clima en Formosa esté parcialmente nuboso, con una temperatura mínima de 7.9°C al iniciar el día y alcanzando los 20.5°C. No se pronostican lluvias durante las primeras horas, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre. La velocidad del viento alcanzará un máximo de 9 km/h, brindando una brisa suave durante la mañana.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa
Durante la tarde y la noche, el cielo continuará parcialmente nuboso, manteniendo un ambiente templado con una temperatura máxima de alrededor de 20.5°C. No se esperan precipitaciones significativas, y la humedad se situará alrededor del 96%. El viento seguirá soplando con una suave brisa, alcanzando velocidades de hasta 9 km/h. Estos factores hacen que el clima sea ideal para actividades al aire libre durante el día.