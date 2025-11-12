Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este miércoles 12 de noviembre de 2025

Para San Luis, el día comenzará con un amanecer a las 08:25 según el horario civil. Durante la mañana, se espera un cielo parcialmente nuboso, sin probabilidades de precipitaciones. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 7.5°C, ofreciendo un arranque fresco. El viento soplará con una velocidad media de 22 km/h, aportando un aire fresco a la región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

En la tarde, el clima seguirá manifestando condiciones de cielo parcialmente nuboso, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 17.7°C. No se espera precipitación, manteniéndose seco a lo largo del día. El viento, con una velocidad media de 22 km/h, podría registrar ráfagas de hasta 36 km/h. La humedad relativa alcanzará hasta un 66%.

Para la noche, la temperatura oscilará en valores frescos, viéndose un ocaso civil a las 18:24. Las condiciones permanecen sin lluvias previstas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 12 de noviembre de 2025

El sol hará su salida a las 08:25 y el ocaso llegará a las 18:24, brindándonos aproximadamente diez horas de luz para aprovechar este día con condiciones agradables, ideal para actividades al aire libre sin mayores inconvenientes meteorológicos.