Certificado Único de Discapacidad en noviembre 2025: cómo ingresar gratis a eventos deportivos y culturales con el CUD

Este carnet permite acceder a distintas actividades sin costo alguno, pero antes se deben acreditar una serie de pasos.

Foto ilustrativa recitales 2024 fuente: @unsplash

El Certificado Único de Discapacidad es un documento fundamental para garantizar salud, transporte, educación y accesibilidad para las personas con ciertas afecciones. Además, el CUD brinda la posibilidad de un acceso gratuito a diversos espectáculos culturales y deportivos, en busca de promover la inclusión y la participación plena de las personas que tienen alguna discapacidad.

Cómo ingresar gratis a recitales o eventos deportivos con el CUD

Según informa la Ley 22.431, quienes posean el CUD vigente pueden ingresar sin costo a museos, teatros, cines, recitales, partidos deportivos y parques nacionales, simplemente presentando el certificado físico o digital al momento de la compra o en el ingreso al evento.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) tiene validez en toda la Argentina. Foto: NA.

En algunos casos, los establecimientos o provincias pueden requerir una reserva anticipada o acreditación online. Además, cuando la discapacidad lo requiere, el beneficio puede extenderse a un acompañante.

Por otro lado, el CUD también brinda acceso a una serie de beneficios complementarios, entre ellos:

Transporte público gratuito.

Descuentos en estacionamientos.

Asignaciones familiares adicionales.

Exenciones impositivas en algunos servicios, según la normativa local.

Certificado Único de Discapacidad. Foto: Agencia Municipal de Discapacidad.

Cómo tramitar o renovar el CUD

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) recuerda que, para renovar el certificado, es necesario:

Reunir los informes médicos y estudios actualizados.

Solicitar un turno ante la Junta Evaluadora correspondiente.

Asistir puntualmente a la cita (la ausencia implica reiniciar el trámite).

Retirar el CUD o la resolución en el mismo lugar.

El retiro puede realizarlo cualquier persona mayor de 18 años que presente el DNI del titular.

¿Quiénes pueden solicitar el CUD?

El Certificado Único de Discapacidad puede ser solicitado por personas con alguna de las siguientes condiciones: