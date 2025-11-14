Feriados de noviembre 2025: ¿habrá descanso extralargo de cuatro días del viernes 21 al lunes 24?

La configuración de este receso combina un feriado nacional trasladable con un día no laborable con fines turísticos, cada uno con características y regulaciones laborales específicas.

Noviembre tendrá un fin de semana largo de cuatro días. Foto: Unsplash.

El calendario oficial de noviembre anticipa un fin de semana extralargo de cuatro días, que se extenderá desde el viernes 21 hasta el lunes 24.

Además de maximizar el tiempo libre de los ciudadanos, este período también busca fomentar el turismo interno, una estrategia recurrente del Gobierno de la Nación para dinamizar la economía local.

La configuración de este receso combina un feriado nacional trasladable con un día no laborable con fines turísticos, cada uno con características y regulaciones laborales específicas.

Noviembre tendrá un fin de semana largo del 21 al 24. Foto: Freepik.

El descanso extendido en noviembre de 2025 abarca desde el viernes 21 hasta el lunes 24. Su origen principal es el Día de la Soberanía Nacional, que originalmente se celebra el jueves 20 de noviembre.

Dado su carácter de feriado “trasladable”, la normativa establece que se corra al lunes siguiente, es decir, el 24 de noviembre, convirtiéndose así en feriado nacional obligatorio para todos los trabajadores y estudiantes del país.

El viernes 21 de noviembre fue designado como un día no laborable con fines turísticos. A diferencia del feriado nacional, la asistencia al puesto de trabajo durante esta jornada queda a discreción de cada empleador.

El viernes 21 de noviembre fue designado como un día no laborable con fines turísticos. Foto: Freepik.

El Gobierno tiene la potestad de establecer hasta tres de estos días no laborables al año, y el de noviembre será el último de 2025, después de haber usado oportunidades similares en mayo y agosto.

De esta manera, la situación laboral del viernes dependerá directamente de la decisión de cada compañía.

¿Qué se conmemora el 20 de noviembre?

El 20 de noviembre se conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845. En aquella jornada, las fuerzas de la Confederación Argentina, bajo el gobierno de Juan Manuel de Rosas y con la dirección del general Lucio Mansilla, resistieron tenazmente una invasión de una poderosa escuadra anglo-francesa.

Monumento de San Pedro a los héroes de la batalla de Vuelta de Obligado.

A pesar de la inferioridad numérica y las adversas condiciones, la defensa de las costas del río Paraná se prolongó por siete intensas horas, usando la fortificación estratégica de la Vuelta de Obligado para evitar el control extranjero de la vía fluvial, consolidando un hito en la defensa de la autonomía nacional.

Los feriados restantes de 2025

Noviembre

Viernes 21 de noviembre : día no laborable puente

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del jueves 20 de noviembre)

Diciembre