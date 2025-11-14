Llega una inminente ola de calor a Buenos Aires con fuertes tormentas: cuándo subirán las temperaturas y qué día llueve
Tras un martes marcado por las lluvias y las tormentas, el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se estabiliza con buenas condiciones, aunque no por mucho: según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se aproxima una ola de calor con temperaturas inusualmente altas para esta época, que luego darán paso a nuevas precipitaciones.
El ascenso térmico no solo alcanzará a Buenos Aires, sino también a varias provincias del centro del país, como La Pampa, Río Negro, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Este jueves se presenta con cielo despejado a ligeramente nublado y temperaturas que van de los 8 °C a los 27 °C.
Cuándo llega la ola de calor al AMBA
El SMN adelanta que el viernes y el sábado serán las jornadas más calurosas, antes del regreso del mal tiempo.
Para el viernes se espera cielo entre algo nublado y parcialmente nublado, con temperaturas que irán de 19 °C a 29 °C.
El sábado sería el día más sofocante de la semana: amanecería parcialmente nublado y el cielo se cubriría hacia la tarde y la noche, con marcas entre 19 °C de mínima y 31 °C de máxima.
Cuándo vuelven las lluvias y tormentas a Buenos Aires
El domingo llegaría el alivio. La jornada comenzará con tormentas en la madrugada y la mañana, pero mejoraría hacia la tarde, con temperaturas entre 17 °C y 27 °C.
El lunes continuaría con condiciones más estables: cielo apenas nublado durante todo el día y valores térmicos que se moverán entre los 10 °C y los 25 °C.
Recomendaciones del SMN para áreas afectadas por tormentas y vientos fuertes
- Asegurar los objetos que puedan ser arrojados por el viento; retirar macetas expuestas en las ventanas
- Mantenerse alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas
- No estacionar vehículos bajo los árboles
- Mantener cerrada la casa de la manera más hermética posible
- Informarse por las autoridades
- En caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales (línea 147 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.