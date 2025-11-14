Llega una inminente ola de calor a Buenos Aires con fuertes tormentas: cuándo subirán las temperaturas y qué día llueve

El ascenso térmico no solo alcanzará a Buenos Aires, sino también a varias provincias del centro del país, como La Pampa, Río Negro, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Cuándo vuelve el calor a Buenos Aires. Foto Buenos Aires Ciudad

Tras un martes marcado por las lluvias y las tormentas, el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se estabiliza con buenas condiciones, aunque no por mucho: según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se aproxima una ola de calor con temperaturas inusualmente altas para esta época, que luego darán paso a nuevas precipitaciones.

El jueves se presenta con cielo despejado a ligeramente nublado y temperaturas que van de los 8 °C a los 27 °C.

Ola de calor en Buenos Aires. Foto: Buenos Aires Ciudad.

Cuándo llega la ola de calor al AMBA

El SMN adelanta que el viernes y el sábado serán las jornadas más calurosas, antes del regreso del mal tiempo.

Pronóstico del tiempo. Foto: Servicio Meteorológico Nacional.

Para el viernes se espera cielo entre algo nublado y parcialmente nublado, con temperaturas que irán de 19 °C a 29 °C.

El sábado sería el día más sofocante de la semana: amanecería parcialmente nublado y el cielo se cubriría hacia la tarde y la noche, con marcas entre 19 °C de mínima y 31 °C de máxima.

Cuándo vuelven las lluvias y tormentas a Buenos Aires

El domingo llegaría el alivio. La jornada comenzará con tormentas en la madrugada y la mañana, pero mejoraría hacia la tarde, con temperaturas entre 17 °C y 27 °C.

El lunes continuaría con condiciones más estables: cielo apenas nublado durante todo el día y valores térmicos que se moverán entre los 10 °C y los 25 °C.

Se vienen tormentas en la provincia de Buenos Aires. Foto: NA

Recomendaciones del SMN para áreas afectadas por tormentas y vientos fuertes