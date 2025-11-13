A preparar los paraguas: cuándo vuelven las tormentas y lluvias en Buenos Aires, según el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió acerca del regreso de un fenómeno que puede generar complicaciones. Todos los detalles, en la nota.

Clima, lluvia, tormenta. Foto: Pixabay.

El pronóstico advirtió que las tormentas que tuvieron lugar el pasado martes no serán las únicas de la semana en Buenos Aires, a pesar de que se registran altas temperaturas. Nuevas lluvias potentes aparecen en el horizonte tras un cambio en las condiciones climáticas, por lo que habrá que tener a mano un paraguas y el abrigo necesario para no pasar malos momentos.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, el fin de semana tendrá tormentas, que hasta el momento serán de una intensidad leve.

Lluvias y tormentas. Foto: Freepik

Cuándo vuelven las tormentas en Buenos Aires

En detalle, la previsión del SMN apunta que el domingo 16 de noviembre se aparecerán lluvias que podrían llevar a activar alguna alerta en los próximos días. El pronóstico señala que se darán tormentas por la madrugada y mañana, con una probabilidad del 40% para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sus alrededores.

Hasta el momento, para el resto de la jornada no se esperan nuevas precipitaciones, ya que el cielo estará mayormente nublado tanto a la tarde como a la noche. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se esperan ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Se esperan tormentas en Buenos Aires durante el próximo fin de semana. Foto: SMN

Con respecto a la temperatura, habrá un leve descenso. La mínima estará en 18° y la máxima alcanzará los 27°, una cifra menor en comparación a los días previos.

Qué hacer ante una alerta amarilla por tormentas

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades.

Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Cómo estará el clima en la semana en Buenos Aires

Clima extendido en Buenos Aires. Foto: SMN

El SMN indicó que el pronóstico del tiempo para los próximos días será: