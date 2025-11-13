A preparar los paraguas: cuándo vuelven las tormentas y lluvias en Buenos Aires, según el pronóstico
El pronóstico advirtió que las tormentas que tuvieron lugar el pasado martes no serán las únicas de la semana en Buenos Aires, a pesar de que se registran altas temperaturas. Nuevas lluvias potentes aparecen en el horizonte tras un cambio en las condiciones climáticas, por lo que habrá que tener a mano un paraguas y el abrigo necesario para no pasar malos momentos.
Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, el fin de semana tendrá tormentas, que hasta el momento serán de una intensidad leve.
Cuándo vuelven las tormentas en Buenos Aires
En detalle, la previsión del SMN apunta que el domingo 16 de noviembre se aparecerán lluvias que podrían llevar a activar alguna alerta en los próximos días. El pronóstico señala que se darán tormentas por la madrugada y mañana, con una probabilidad del 40% para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sus alrededores.
Hasta el momento, para el resto de la jornada no se esperan nuevas precipitaciones, ya que el cielo estará mayormente nublado tanto a la tarde como a la noche. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se esperan ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.
Con respecto a la temperatura, habrá un leve descenso. La mínima estará en 18° y la máxima alcanzará los 27°, una cifra menor en comparación a los días previos.
Qué hacer ante una alerta amarilla por tormentas
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades.
- Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Cómo estará el clima en la semana en Buenos Aires
El SMN indicó que el pronóstico del tiempo para los próximos días será:
- Jueves 13 de noviembre: mínima de 13 °C y máxima de 27 °C, con el cielo despejado y ligeramente nublado.
- Viernes 14 de noviembre: mínima de 18 grados y máxima de 30 °C. El cielo estará algo nublado.
- Sábado 15 de noviembre: el cielo pasará de parcialmente nublado a nublado en su totalidad, con una mínima de 19 °C y máxima de 31 °C.
- Domingo 16 de noviembre: el SMN estima una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 27 °C. Se esperan tormentas durante la madrugada y la mañana, mientras que habrá ráfagas de viento de 50 km/h por la noche.
- Lunes 17 de noviembre: se espera una mínima de 12 °C y máxima de 25 °C, con el cielo ligeramente nublado.
- Martes 18 de noviembre: la mínima será de 16 °C y máxima de 28 °C, con el cielo parcialmente nublado.