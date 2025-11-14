Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 14 de noviembre de 2025

Canal 26
Por Canal 26
viernes, 14 de noviembre de 2025, 06:01

Hoy en Ciudad De Buenos Aires, el clima comenzará con una mañana de cielos despejados, con temperaturas mínimas alcanzando los 14.4°C. Los vientos serán suaves, con una velocidad media de 8 km/h, favorable para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde, el cielo estará mayormente despejado, con temperaturas que se elevarán hasta los 16°C. Por la noche, se mantendrá el mismo patrón, ideal para salir a disfrutar de la ciudad sin preocupaciones. La humedad alcanzará un 66%, ofreciendo un ambiente fresco.