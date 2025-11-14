Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 14 de noviembre de 2025

Clima de hoy

Hoy en Ciudad De Buenos Aires, el clima comenzará con una mañana de cielos despejados, con temperaturas mínimas alcanzando los 14.4°C. Los vientos serán suaves, con una velocidad media de 8 km/h, favorable para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde, el cielo estará mayormente despejado, con temperaturas que se elevarán hasta los 16°C. Por la noche, se mantendrá el mismo patrón, ideal para salir a disfrutar de la ciudad sin preocupaciones. La humedad alcanzará un 66%, ofreciendo un ambiente fresco.