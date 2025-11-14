Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este viernes 14 de noviembre de 2025

Estado del clima

Clima durante la mañana en Neuquén

Este viernes 14 de noviembre de 2025, la ciudad de Neuquén amanecerá con un clima predominantemente nuboso, pero con algunos momentos de sol. Las temperaturas serán frescas, con un mínimo en torno a los 4.9°C. Se espera que las condiciones se mantengan relativamente estables durante la mañana, sin probables precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

A medida que avance el día hacia la tarde y noche, la nubosidad en Neuquén podría aumentar ligeramente, pero no se prevén lluvias significativas. La temperatura alcanzará un máximo de 17°C, combinado con vientos que soplarán a una velocidad promedio de 13 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. La humedad esperada para el día oscila entre el 35% y 75%.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Neuquén

Se recomienda mantener una capa ligera a mano durante las primeras horas de la mañana, especialmente para aquellos que salen temprano. Durante la tarde, será una buena idea disfrutar al aire libre pero siempre considerando la posibilidad de que el viento pueda denotar algo más de frío del que marca el termómetro.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 14 de noviembre de 2025

Para los interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:47 de la mañana y se pondrá a las 18:16, proporcionando aproximadamente diez horas de luz diurna este día.