Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este domingo 16 de noviembre de 2025

Clima hoy

Pronóstico para esta mañana

En Chubut, la clima comenzará con un cielo apenas parcialmente nuboso y temperaturas que partirán desde unos frescos 7.3°C. La humedad alcanzará un 47%, lo que implica que el ambiente se mantendrá a un nivel de confort adecuado. Los vientos soplarán a una velocidad de hasta 31 km/h, por lo que se recomienda abrigarse bien al salir.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Para la tarde y noche, el clima permanecerá sin grandes cambios. La temperatura máxima alcanzará alrededor de 14.7°C, manteniéndose el cielo parcialmente nuboso. Los vientos seguirán presentes, rondando los 28 km/h, lo que podría hacer refrescar el ambiente por la noche.