Una famosa cadena vende hamburguesas a $100: dónde, cuándo y cómo aprovechar la promoción
Aunque podría parecer una promoción de 2015, es totalmente actual. Una conocida hamburguesería de Buenos Aires ofrecerá hamburguesas a solo $100. Sí, así como leíste. En un contexto económico desafiante, aprovechar este tipo de ofertas puede marcar la diferencia.
La hamburguesería que ofrece hamburguesas por $100
Se trata de Burger&Co, un restaurante de comida rápida ubicado en San Miguel, Berazategui, González Catán, San Justo, Avellaneda y CABA.
Sin embargo, la promoción se realiza en los siguientes locales:
- Av. Pte. J. D. Perón 1201, San Miguel.
- Av Gral. Juan Manuel de Rosas, Catán Shopping.
- Av. Bergara 3200, Berazategui.
La promoción se realizará el jueves 20 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional: “Pagás con billetes de próceres y te llevas tu hamburguesa por solo 100 pesos”, destacan. Solo se puede llevar una por persona y es hasta agotar stock.
Burger&Co, una hamburguesería con calidad y buen precio
Hoy en día, es muy difícil conseguir una hamburguesa de calidad a buen precio, pero Burger&Co lo logra y ofrece mucho más. Su menú no se limita solo a hamburguesas: también incluyen panchos, ensaladas y nuggets.
Para acompañar las hamburguesas, están las clásicas papas fritas, aunque quienes prefieran una entrada pueden optar por los aros de cebolla.
Y las opciones dulces tampoco se quedan atrás: además de los clásicos helados, ofrecen budines y muffins que completan la experiencia.
La hamburguesa más viral de Burger&Co
Además, las sorpresas nunca faltan: en su carta de hamburguesas se encuentra la “BOOM”, que lleva tres medallones, triple cheddar y un generoso baño de queso cheddar que no escatima en nada.
De esta manera, Burger&Co se consolida como una opción ideal para quienes buscan hamburguesas irresistibles, con calidad, variedad y precios accesibles. Sus promociones son la excusa perfecta para disfrutar de una comida completa sin gastar demasiado.