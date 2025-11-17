Una famosa cadena vende hamburguesas a $100: dónde, cuándo y cómo aprovechar la promoción

Por tiempo limitado, se podrá conseguir una hamburguesa a solo 100 pesos en Buenos Aires. Te contamos dónde aprovechar la oferta y todo lo hay que saber para no perdérsela.

Hamburguesa de Burger&Co. Foto: Instagram @mburgerco

Aunque podría parecer una promoción de 2015, es totalmente actual. Una conocida hamburguesería de Buenos Aires ofrecerá hamburguesas a solo $100. Sí, así como leíste. En un contexto económico desafiante, aprovechar este tipo de ofertas puede marcar la diferencia.

La hamburguesería que ofrece hamburguesas por $100

Se trata de Burger&Co, un restaurante de comida rápida ubicado en San Miguel, Berazategui, González Catán, San Justo, Avellaneda y CABA.

Hamburguesa de Burger&Co. Foto: Instagram @mburgerco

Sin embargo, la promoción se realiza en los siguientes locales:

Av. Pte. J. D. Perón 1201, San Miguel.

Av Gral. Juan Manuel de Rosas, Catán Shopping.

Av. Bergara 3200, Berazategui.

La promoción se realizará el jueves 20 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional: “Pagás con billetes de próceres y te llevas tu hamburguesa por solo 100 pesos”, destacan. Solo se puede llevar una por persona y es hasta agotar stock.

Hamburguesa de Burger&Co. Foto: Instagram @mburgerco

Burger&Co, una hamburguesería con calidad y buen precio

Hoy en día, es muy difícil conseguir una hamburguesa de calidad a buen precio, pero Burger&Co lo logra y ofrece mucho más. Su menú no se limita solo a hamburguesas: también incluyen panchos, ensaladas y nuggets.

Para acompañar las hamburguesas, están las clásicas papas fritas, aunque quienes prefieran una entrada pueden optar por los aros de cebolla.

Y las opciones dulces tampoco se quedan atrás: además de los clásicos helados, ofrecen budines y muffins que completan la experiencia.

La hamburguesa más viral de Burger&Co

Además, las sorpresas nunca faltan: en su carta de hamburguesas se encuentra la “BOOM”, que lleva tres medallones, triple cheddar y un generoso baño de queso cheddar que no escatima en nada.

Hamburguesa de Burger&Co. Foto: Instagram @mburgerco

De esta manera, Burger&Co se consolida como una opción ideal para quienes buscan hamburguesas irresistibles, con calidad, variedad y precios accesibles. Sus promociones son la excusa perfecta para disfrutar de una comida completa sin gastar demasiado.