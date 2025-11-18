AySA anunció nuevos cortes de agua y baja presión: las localidades de Buenos Aires afectadas

Los problemas para los usuarios pueden abarcar periodos de tiempo que abarcan desde las 8.00 de la mañana y hasta las 14.00 o en algunos casos, hasta las 18.00.

Trabajos de AYSA en Zona Norte y Oeste. Foto: AYSA

Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) informó acerca de posibles afectaciones al servicio de agua por obras de mantenimiento enmarcadas en el “Plan de Mejora y Mantenimiento de la Red de Agua Potable” que involucra a la Zona Norte y Oeste del conurbano bonaerense.

Algunas de las localidades más afectadas por estas obras son San Isidro, San Fernando, Vicente López, Pilar y San Miguel.

Las tareas programadas podrán estar afectando el suministro de agua y la presión de la misma en dichos municipios.

Trabajadores de AYSA. Foto: AYSA

AySA: cuándo habrá cortes de agua en Buenos Aires

Ya habían informado acerca de posibles cortes entres las 8.00 y las 16.00 de este lunes pasado en San Isidro. El siguiente en la lista es Pilar, que este martes 18 de noviembre tendrá las 8.00 y las 14.00 trabajos en la zona comprendida por Lisandro de la Torre, Homero, Florida y Mar del Plata.

También en el mismo horario (de 8.00 a 14.00), este martes 18 y el jueves 20 de noviembre, hay tareas programadas para el área delimitada por las calles Pedro Nieto, Av. Constitución, Guatemala, Austria, San Salvador, Noruega, Pablo Ezequiel Beliera y Mónaco.

Puede verse afectado el servicio de agua de AySA en estas regiones. Foto: NA.

Para el jueves 20 -mismo horario- los trabajos estarán centrados en la zona comprendida por Gral. Soler Miguel, Gral. Las Heras, 9 de Julio, Av. Tratado del Pilar, Av. Estanislao López, Alsina, Moreno, Ernesto Nazarre, Cjal. Dr. Martitegui, Uruguay, José Mármol y nuevamente Gral. Miguel Soler.

Vicente López también podría registrar problemas en el suministro del agua entre el miércoles 19 de noviembre y el jueves 20, en el área comprendida por Blas Parera, Carlos Francisco Melo, Ayacucho y Gdor. Valentín Vergara.

Algo similar sucederá en San Fernando, los días miércoles 19 y jueves 20, pero de 8.00 a 18.00 y en la zona comprendida por Ruta 197, Almirante Brown, Arroyo de los Rosquetes, Río Luján, Uruguay, Escalada, Gral. Arias, Camino Bancalari-Boulogne, Camino Bancalari-Benavídez, Río Reconquista, Arroyo Sin Nombre y Caseros.

Por último, San Miguel también se vio afectado este lunes 17 de noviembre y lo hará de nuevo el jueves 20 entre las 8.00 y las 18.00, principalmente en el perímetro comprendido por las calles Serrano, Las Delicias, Gelly y Obes, Cnel. Arguero, Gelly Y Obes, Ruta Provincial 23 (Av. Ricardo Balbín) y las vías del Ferrocarril San Martín (ramal Retiro - José C. Paz).

A su vez, desde el jueves 20 de noviembre a las 22:00 hasta el viernes 21 a las 04:00, los trabajos llegarán a la zona delimitada por las calles Pardo, Av. Mtro. Eduardo Ferreyra, Caseros, Defensa, Sgto. Cabral, Pichincha, Ruta Provincial 23 (Av. R. Balbín) y Martín García.