Desvíos y complicaciones para viajar: los colectivos que cambiaron sus recorridos en un importante barrio porteño

El GCBA notificó en la vía pública de una modificación que afecta a distintas líneas durante el fin de semana largo.

Colectivos de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA.

El fin de semana largo en la Ciudad de Buenos Aires comenzó con problemas para viajar en transporte público. Una obra sobre las vías del Tren Mitre derivó en que distintos colectivos deban realizar un recorrido distinto, que se estima que se mantendrá por algunos días.

Según lo reportado por el usuario FerMoto5HD en su cuenta de X, hay cinco líneas de colectivos que no realizan su recorrido habitual en el barrio porteño de Belgrano. Esto tiene que ver con un corte de calle, que obliga a que se produzcan desvíos, tanto en los autos particulares como en el transporte público.

Nuevo aumento del boleto de colectivo. Foto: NA.

Los colectivos que cambiaron su recorrido en CABA

“Cambio de recorrido de colectivos en Belgrano. Es por el corte de obras de Trenes Argentinos debajo del puente ferroviario de Cramer y Avenida de los Incas”, escribió el usuario, que adjuntó una imagen de un cartel del Gobierno de la Ciudad que notificaba la modificación.

Los colectivos afectados son: 44, 65, 80, 168 y 184. La parada que quedó sin efecto por los próximos días es la de José Hernández: “Hay que ir a la anterior, es decir: Metrobús Norte, estación La Pampa”.

Cambios en el recorrido de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: x Fermoto5HD

Esta modificación en el tránsito de la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con las obras que se llevan adelante en la Línea Mitre de los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Obras en el tren Mitre: recorrido limitado y servicios suspendidos durante el fin de semana largo

Trenes Argentinos había advertido de nuevas obras entre el 21 y 24 de noviembre sobre las vías del Mitre, algo que deriva también en complicaciones para los servicios.

Los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre no llega a la terminal de Retiro y el ramal Tigre queda interrumpido.

Así funcionará la Línea Mitre de trenes durante el fin de semana largo. Foto: Trenes Argentinos

La empresa informó que ya se renovaron más de 15 kilómetros de vías del ramal que circula entre Tigre y Retiro, en el marco del del reacondicionamiento del tendido entre ambas cabeceras.

Cabe recordar que también se harán trabajos de renovación del sistema de señales en el ingreso a la terminal de Retiro, motivo por el cual los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre circularán limitados entre Belgrano R y las cabeceras bonaerenses.

Tren Mitre. Foto: X @InfoTrenMitre

“Estos cortes de servicio se disponen para realizar reemplazos de rieles y durmientes con más de 40 años de uso, así como trabajos en el sistema de señalamiento, que presentaba un alto nivel de deterioro y requería intervención inmediata”, indicaron.