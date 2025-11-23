Ni frita ni salteada: la mejor forma de cocinar la papa para conservar sus nutrientes

Ideal para mejorar la digestión, un método poco difundido conserva el sabor típico de la papa siendo aún más beneficiosa para el organismo.

La mejor, y oculta, forma de cocinar papas. Foto: Unsplash.

Se suele escuchar que en el mundo existen más de 100 formas distintas de cocinar papa y que todas ellas tienen un denominador común: el exquisito sabor. Sin embargo, muchos métodos de cocción no son ideales dado que no favorecen a la digestión y desaprovechan nutrientes clave del tubérculo.

Igualmente, un reciente descubrimiento reveló un truco casero culinario que permite potenciar las propiedades de la papa, ayudando a conservar mejor sus nutrientes y a mejorar el proceso digestivo.

El método consiste en cocinar las papas como de costumbre -ya sea hervidas, al horno o al vapor- y luego dejarlas enfriar en el refrigerador durante al menos 24 horas. Este paso extra provoca la formación de almidón resistente, un tipo especial de carbohidrato que favorece la salud intestinal.

La nutricionista Samia Rhalem, del Medi-Spa del Royal Mansour Tamuda Bay, explicó que “hervir una papa ayuda a liberar parte de su almidón. Cuando se enfría, aumenta su contenido de almidón”. Este almidón resistente no se digiere en el intestino delgado, sino que llega hasta el intestino grueso, donde actúa como prebiótico al alimentar bacterias beneficiosas.

Mediante este proceso, se favorece el equilibrio de la microbiota intestinal y se obtienen efectos antiinflamatorios, lo que contribuye al bienestar digestivo y metabólico.

Además de conservar los nutrientes naturales de la papa, este método casero transforma el alimento en un aliado clave para fortalecer el sistema inmunológico y ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre, a partir de la generación de ácidos grasos de cadena corta como el butirato, reconocido por su efecto antiinflamatorio.

