Llegaron al país los primeros Stryker 8×8: por qué marcarán un antes y un después en el Ejército Argentino

Los Vehículos de Combate Blindados a Rueda STRYKER 8×8 fueron descargados en el Puerto de Zárate, provincia de Buenos Aires.

Llegaron a la Argentina los primeros Stryker 8×8. Foto: Argentina.gob.ar

Mientras el Ejército Argentino espera la llegada de los aviones caza F-16 a Río Cuarto, Córdoba, el Puerto de Zárate, en Buenos Aires, fue testigo del arribo de los primeros Vehículos de Combate Blindados a Rueda STRYKER 8×8.

Los Stryker provienen de los Estados Unidos y su llegada representa un salto cualitativo en materia de movilidad táctica, protección blindada y despliegue en diversos entornos operacionales.

Llegaron a la Argentina los primeros Stryker 8×8. Foto: Argentina.gob.ar

Aunque la presentación oficial de los vehículos se realizará el 3 de diciembre, en una ceremonia a realizarse en el cuartel de Boulogne, Buenos Aires, personal del Ejército Argentino ya realizó entrenamiento técnico y de conducción en bases de instrucción del Ejército de los Estados Unidos, donde se capacitó en la operación, mantenimiento y procedimientos propios del vehículo.

Por qué los Stryker 8×8 marcarán un antes y un después en el Ejército Argentino

La adquisición de los nuevos vehículos se enmarca en una estrategia más amplia y abarcativa que tiene como objetivo la transformación del instrumento militar terrestre para construir una Fuerza más moderna, interoperable y proyectable.

Así, la llegada del primer lote de vehículos blindados a rueda Stryker M1126 no es solo una renovación de equipamiento: marca el inicio de una nueva era para el Ejército Argentino. Con ellos, el país da el primer paso concreto hacia la conformación de una Brigada Blindada a Ruedas, pieza clave de la Fuerza de Despliegue Rápido.

Llegaron a la Argentina los primeros Stryker 8×8. Foto: Argentina.gob.ar

Los Stryker estarán destinados a la X Brigada Mecanizada “Tte. Grl. Nicolás Levalle”, con base en Santa Rosa, La Pampa, que actualmente utiliza camiones Oshkosh 6×6 M1083A1P2. Estos vehículos servirán como soporte logístico durante la etapa inicial del proyecto.

Pero la verdadera importancia de los Stryker radica en el salto operativo que representan: mayor movilidad, mejor protección y una capacidad de respuesta inmediata ante cualquier escenario, desde misiones de paz hasta operaciones de combate convencional.

Esta plataforma, en servicio con el Ejército de los Estados Unidos y otras fuerzas de la OTAN, se distingue por su tracción 8×8 y adaptabilidad a distintos entornos operacionales. Además, comparte componentes con los vehículos Oshkosh FMTV ya en uso por el Ejército Argentino, entre ellos el motor Caterpillar C7, lo que optimiza el mantenimiento y reduce los costos de sostenimiento.

Las principales características del 8x8 Stryker

Uno de los aspectos más destacables del Stryker 8×8 es que está diseñado para ofrecer desplazamientos rápidos tanto por calle como por terreno difícil, lo que permite a las unidades desplegarse con agilidad y mantener ritmos operativos sostenidos. Su configuración sobre ruedas le da ventaja en operaciones de despliegue rápido y en largos desplazamientos estratégicos, combinando velocidad con una marcha relativamente cómoda para la tripulación y la tropa transportada.

En materia de protección, el Stryker incorpora un blindaje modular que brinda defensa contra armas ligeras, fragmentación y ciertos efectos de explosiones cercanas. Ese concepto modular permite adaptar y mejorar el nivel de protección según la misión o la amenaza, equilibrando la protección con la movilidad para no sacrificar la capacidad de maniobra en el campo de batalla.

Vehículos de Combate Blindado a Rueda (VCBR) 8×8 Stryker. Foto: Wikipedia.

La versatilidad táctica es otra de sus grandes virtudes: la plataforma fue concebida para cumplir múltiples roles —transporte de infantería, apoyo de fuego, reconocimiento, evacuación médica y otras misiones específicas— mediante módulos y configuraciones intercambiables. Esto hace que una misma familia de vehículos pueda cubrir diversas necesidades operativas, facilitando la logística y la integración en diferentes tipos de unidades y doctrinas.

Finalmente, y no menos importante, el Stryker es una plataforma probada en combate. Su empleo en operaciones reales permitió ajustar su doctrina de uso, sus sistemas y su mantenimiento, aportando experiencia práctica sobre sus capacidades y limitaciones. Además, su capacidad de transportar un equipo de tiradores con apoyo de fuego relevante lo convierte en una pieza clave para la proyección de fuerzas en misiones de despliegue expedito.