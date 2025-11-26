Tránsito y seguridad en CABA: le sacarán la licencia de conducir a un grupo de personas

Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunciaron cambios en las normas, en busca de combatir el delito.

Licencia de conducir. Foto: Unsplash

Un importante cambio fue anunciado en relación a las licencias de conducir en la Ciudad de Buenos Aires. Las autoridades informaron que la licencia de todos aquellos que cometan delitos con motos o autos quedará desactivada, en busca de combatir la inseguridad.

El anuncio de Jorge Macri sobre las licencias de conducir

El anuncio se dio en el marco del plan integral de seguridad, por lo que Jorge Macri dejó un mensaje en sus redes sociales.

Licencia de conducir digital. Foto: Buenos Aires Ciudad.

“Hasta ahora, si alguien cometía un delito podía seguir teniendo registro para conducir como si nada. Eso cambió. Ahora, quien comete un delito con una moto o un auto en la Ciudad se queda sin registro", indicó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El mandatario agregó: “En lo que va del año detuvimos a 125 delincuentes que usaron vehículos para robar y tenían licencias vigentes emitidas por la Ciudad. Esas licencias se dan de baja, y lo mismo vamos a hacer con las de cada nuevo delincuente que detengamos. En la Ciudad, el orden no se negocia”.

Quita de licencias de conducir en CABA: cómo se aplicará el nuevo sistema

Este sistema se podrá aplicar a partir de un intercambio de información entre dos áreas del Gobierno porteño: la Secretaría de Seguridad notificará a la oficina responsable de emitir las licencias de conducir los datos de las personas que fueron detenidas por cometer delitos con autos o motos.

Luego, la Dirección General de Habilitación de Conductores analizará esa información y aplicará la normativa vigente que llegaría hasta el retiro de las licencias de conducir.

Motos secuestradas. Foto: prensa.

En lo que va del 2025, un total de 1.021 personas que cometieron delitos usando motos y autos fueron detenidas en CABA. Dentro de ese número, se desprende que 523 son de la provincia de Buenos Aires y 446 de Ciudad de Buenos Aires, de los cuales 125 tenían licencias de manejo vigentes en el distrito.

La información de esas 125 personas y de las que sean detenidas en adelante serán remitidas a la Dirección General de Habilitación de Conductores para la revisión de sus licencias y su baja.

Licencia de conducir. Foto: ANSV.

“El trabajo en Seguridad es multidisciplinario y requiere la interacción y cooperación de todas las áreas del Estado. Por eso, esta decisión va en el sentido de quitarles herramientas a quienes buscan en el delito una forma de vida. Los hechos de inseguridad han ido mutando y muchos delincuentes utilizan hoy herramientas legales”, explicó el secretario de Seguridad de la Ciudad, Maximiliano Piñeiro.

Además, Piñeiro invitó a la Provincia de Buenos Aires y a sus municipios a acompañar esta medida que busca combatir el delito y dificultar el accionar de los delincuentes.