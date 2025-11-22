Cómo activarla y cuándo es válida la licencia digital en Mi Argentina

Licencia digital Foto: Gobierno argentino

Mediante el Decreto 196/2025, publicado el 18 de marzo, se dispuso que la licencia nacional de conducir sea otorgada en formato digital y pueda ser replicada en formato físico. No obstante, después de varios meses de su puesta en marcha, dos provincias siguen operando con el sistema tradicional: Buenos Aires y Formosa.

Desde entonces, 22 jurisdicciones se sumaron al nuevo régimen, de las cuales 21 lo implementaron plenamente. Solo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires optó por una adhesión parcial, aplicable únicamente a licencias profesionales.

Cómo activar la licencia digital en Mi Argentina

Para obtener la licencia digital, debes seguir estos pasos sencillos:

Descargar la App: Descarga la aplicación móvil “Mi Argentina” desde la tienda de aplicaciones (AppGallery, Play Store o App Store). Registrarse: Regístrate en la aplicación utilizando tu número de CUIL y un correo electrónico válido. Validar identidad: Validá tu identidad de forma remota, siguiendo las instrucciones de la app (generalmente mediante un proceso con tu DNI). Acceder a la licencia: Una vez validados tus datos, la licencia de conducir (siempre que tengas una física vigente) aparecerá automáticamente en la sección “Transporte” o “Mis trámites” dentro de la aplicación.

Cuando te la soliciten en un control de tránsito, deberás mostrar el código QR dinámico que se encuentra en la sección de la licencia digital para que puedan verificar su vigencia en tiempo real.

Licencia digital Foto: Gobierno argentino

Cuándo es válida la licencia de conducir digital

Validez Nacional: La versión digital tiene la misma validez legal que la licencia física para circular por las rutas y calles de Argentina, siempre y cuando la jurisdicción (provincia o municipio) haya adherido a la medida.

Debido a que Argentina es un país federal y no todos los distritos (como la Ciudad de Buenos Aires y Formosa, por ejemplo) se han adherido completamente, se aconseja llevar siempre ambas versiones (física y digital).

Controles de Tránsito: En un control, el agente escaneará el código QR para verificar su autenticidad y vigencia. Una captura de pantalla del código QR solo tiene una validez aproximada de 24 horas y debe actualizarse para que sea válida.

Viajes al Exterior: Para viajar fuera del país, es imprescindible llevar la licencia física, ya que no todos los países tienen convenios de validez para la versión digital (hasta ahora solo Chile, Bolivia, Colombia y España han firmado convenios, y Perú está en proceso).

Requisitos Técnicos: La validez depende de que tu dispositivo móvil cumpla con los requisitos básicos (Android 4.1 o posterior, iOS 11.0 o posterior, etc.) y la app esté correctamente instalada y funcionando.

Cómo renovar la licencia de conducir digital

La renovación y/o ampliación de la Licencia Nacional de Conducir se realiza de manera remota con el usuario de Mi Argentina, el mismo permite validar datos personales, seleccionar el tipo de trámite a efectuar, pagar las boletas correspondientes y elegir prestadores habilitados para realizar los exámenes y cursos requeridos.

La licencia digital se emite automáticamente una vez finalizados los pasos obligatorios. Para obtener la versión física, se debe contactar al Centro Emisor de Licencias correspondiente a la jurisdicción.

Licencia de conducir digital. Foto: Argentina.gob.ar

Para realizar el trámite, se debe:

Ingresar a la plataforma Validar sus datos personales. Seleccionar el trámite a realizar: renovación y/o ampliación de licencia (Si se elige la licencia profesional, indicar si es para transporte interjurisdiccional.) Abonar las boletas del trámite elegido a través de las opciones disponibles. Elegir los prestadores para hacer los cursos y exámenes requeridos según la licencia que estés tramitando. Tanto los exámenes de salud (psicofísico) como los cursos, una vez que estén aprobados, los resultados serán cargados en sistema por los prestadores, sin necesidad de ser presentados por los ciudadanos. Finalizado el trámite, tendrás la licencia digital en Mi Argentina.

Cabe señalar que los habitantes de Buenos Aires y Formosa no pueden beneficiarse de esta modalidad. En ambas jurisdicciones, los trámites continúan siendo presenciales y requieren acudir a los centros emisores. En cuanto a CABA, si bien la digitalización es parcial, el sistema propio ya incluye opciones online para los registros particulares. El examen psicofísico se realiza en 19 centros distribuidos por la ciudad, con equipos homologados.