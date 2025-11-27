“Sapardo Titular”: el curioso nombre del operativo en el que Gendarmería incautó 431 kilos de cocaína

Enmarcado en el Plan Güemes, el organismo de seguridad frenó a una banda narco en Salta y se quedó con 431 kilos de cocaína. El nombre, inspirado en el meme de “Sapardo”, hizo estallar las redes.

Gendarmería Foto: @MinSeguridad_Ar

El Ministerio de Seguridad Nacional, liderado por Patricia Bullrich, hizo público su éxito en el operativo “Sapardo Titular”. Según lo comunicado por fuentes oficiales, la acción estuvo enmarcada en el “Plan Güemes” y sumó una ”nueva e histórica" incautación: 431 kilos de cocaína que no llegan a destino.

Se trata de una maniobra de la Gendarmería Nacional Argentina, en la cual se detectó una banda narco que intentaba ingresar los paquetes a pie por la zona de monte en Salta.

El video del operativo

Los narcotraficantes abrieron fuego y las fuerzas de seguridad respondieron. Además, se detuvo a uno de los involucrados.

“Droga incautada, miles de millones de pesos que no llegan a los bolsillos del narcotráfico”, concluye el comunicado vía X. “Y que serán utilizados en la renovación de Borjita”, agregó un usuario de la red social. El nombre del operativo alude al viral meme de “Sapardo”, que muestra al técnico de River Plate convertido en sapo en videos realizados mediante inteligencia artificial.

Si bien la humorada comenzó por un parecido físico entre Marcelo Gallardo y el animal anfibio, con el paso del tiempo se fueron agregando características que exceden las propias del técnico millonario: la pasión por el vino, la obsesión con el delantero colombiano y una encantadora simpatía que gana risas y sonrisas video a video.

Sapardo, el meme sobre el técnico riverplatense Foto: @santotome10

¿Por qué se llama así el operativo?

El hecho constituye una marca registrada del organismo bajo la conducción de Patricia Bullrich, que suele nombrar los operativos con juegos de palabras cómicos o con referencias a los memes circulantes en redes sociales.

Anteriormente, la cuenta publicitó los operativos “LOS SANTOS CUSTOM”, “KING NARCONG”, “CRUZANDO EL CHARCO”, y “ES-FUMADO”, donde se incautaron 2697 kilos de droga que fueron quemados.

Otros nombres icónicos que provocaron las carcajadas de los seguidores de la cuenta oficial del ministerio en las redes sociales fueron: “Operativo Ruta 420″, “Rulo Verde”, “Estafando Rusia” y “Cogollos huérfanos”.

Sin embargo, uno de los más populares fue el denominado “El amante blanco”, ocurrido un 4 de enero de 2024, que tuvo cooperación a nivel mundial. Aquella vez, agentes del Departamento Interpol de la Policía Federal detuvieron a un narcotraficante peruano acusado de traficar cocaína desde Lima a Buenos Aires.

Todos los nombres están acompañados de videos cortos con estilo cinematográfico que remite a una película de acción, con música épica y un montaje vertiginoso que realza el accionar de las fuerzas de seguridad.