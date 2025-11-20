Otra exposición escolar que termina en tragedia: una alumna fue hospitalizada tras sufrir quemaduras por la explosión de una maqueta

Este caso recuerda las explosiones en escuelas de Palermo y Pergamino. La madre de la niña culpa a la escuela de negligencia.

Una niña de 10 años sufrió graves quemaduras tras la explosión de un experimento escolar. Foto: gentileza El Tiempo

Una alumna de 10 años de la escuela Elvira de la Riestra de Laínez de Ullum, en San Juan, sufrió graves quemaduras en la cara, cuello y tórax tras una explosión durante una exposición escolar. Todo ocurrió cuando una maqueta de volcán fue rociada con alcohol y explotó mientras se llevaba a cabo la muestra.

Luego del trágico accidente, la pequeña fue trasladada al hospital Marcial Quiroga y después derivada al hospital Rawson, donde está en terapia intensiva y con respirador mecánico.

Hospital Marcial Quiroga de San Juan. Foto: captura Google Maps.

La principal hipótesis es que un compañero roció con alcohol la maqueta, lo que habría provocado la explosión. Esto es importante para la investigación y determinar las causas del accidente.

Por su parte, la mamá de la niña, Evelin Cabrera, cuestionó a la escuela por presunta negligencia y aclaró que su hija no era parte de la muestra, sino que solo estaba observando.

“Mi hija está muy delicada de salud, con quemaduras profundas tanto por fuera como por dentro. Tiene quemada su vía respiratoria, por eso está entubada y dormida”, informó a través de las redes.

Otro experimento escolar que terminó en accidente

Hace aproximadamente un mes, en Pergamino, un accidente conmocionó a la ciudad cuando explotó un experimento de ciencias en el Instituto Comercial de Rancagua. Lo que debía ser un momento de aprendizaje y diversión para grandes y chicos se convirtió en una tragedia, ya que decenas de personas resultaron heridas, la mayoría de ellos niños, y una nena pelea por su vida tras recibir el impacto directo en la cara.

Explosión durante una feria de ciencias escolar en Pergamino. Fuente: X

El grupo de alumnos y docentes realizaban un experimento que simulaba ser la erupción de un volcán en la escuela y, aunque todo parecía bajo control, en cuestión de segundos la reacción química se desbordó y el artefacto explotó. La secuencia quedó registrada en un video y se puede ver como el experimento detona y lanza fragmentos hacia el público.

El estruendo fue tan fuerte que desató gritos, corridas y escenas de desesperación. “Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar, había chicos con la cara ensangrentada y padres que no sabían qué hacer”, contó una madre al diario La Opinión.

Explosión durante una feria de ciencias escolar en Pergamino. Foto: x

Varios chicos resultaron heridos, pero la peor parte la sufrió una alumna que se encontraba en primera fila y recibió el impacto del experimento de lleno en el rostro. Durante la madrugada, los médicos del Hospital San José evaluaban su traslado a un centro de mayor complejidad por el riesgo de perder un ojo y el daño facial severo.

Las autoridades de la ciudad informaron que el personal de emergencias atendió a más de 10 heridos en el hospital San José y que entre las víctimas había varios adultos, pero que en su mayoría eran niños que participaban de la feria. Los médicos atendieron cortes, quemaduras y contusiones de distinta gravedad.