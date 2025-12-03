Latin America’s 50 Best Restaurants: cuál es el restaurante argentino que lidera el ranking y cuánto sale comer allí

Se trata de uno de los más importantes del mundo. El local favorito en el país es uno de los históricos de la Ciudad de Buenos Aires y hasta tiene una Estrella Michelin.

Cuál es el mejor restaurante argentino según un ranking internacional.

En el marco de las actividades previas de los America’s 50 Best Restaurants 2025, los cocineros de distintos países presentaron platos que buscan hacerle honor a sus raíces, bajo la consigna “un legado en cada plato”, para destacar en la comida y ganarse un lugar privilegiado en el prestigioso ranking de cocina. Para la suerte de los argentinos, hay varios restaurantes que fueron destacados como los mejores de la región.

El número de restaurantes argentinos ponderados es de 8, y no es casual, ya que la cocina gourmet de nuestro país tiene muchas propuestas que llaman la atención internacionalmente. La entrega tuvo lugar en Antigua, Guatemala, la primera ciudad de Centroamérica en recibir este evento. Y una de las grandes premiadas, fue Don Julio, ubicado en el puesto número 3, cuya carta es una de las favoritas de los comensales.

Una parrilla argentina fue elegida entre los 10 mejores restaurantes del mundo. Foto: Instagram

Latin America’s 50 Best Restaurants: Don Julio, la parrilla barrial que conquistó a la elite mundial

El restaurante Don Julio no es solamente un ícono gastronómico de Buenos Aires, sino que, además se encuentra en el puesto número 3 en el ranking de Latin America’s 50 Best Restaurants. Ideal para los amantes de las carnes, este restaurante encabezado por su dueño, Pablo Rivero y Guido Tassi como chef, se consolidó un estándar propio: platos de una calidad excepcional, guarniciones creativas y un servicio de alto nivel.

Don Julio pasó de ser una parrilla de barrio a un ícono gastronómico de Buenos Aires. Su reconocimiento lo avala: en 2024 estuvo entre los 10 mejores restaurantes del mundo y hasta obtuvo una Estrella Michelin por su excelencia.

Parrilla Don Julio.

Sus costos, aunque algo caros, expresan la excelencia de la comida argentina y sus cortes de carne en todo su esplendor. El bife de chorizo -una de las especialidades de la casa y de los platos más pedidos por los comensales- cuesta aproximadamente $70.600 a precios de noviembre de 2025.

´Por otro lado, en Don Julio, la carta ofrece una amplia variedad de cortes al asador, acompañamientos clásicos y opciones que atraen tanto a amantes de la carne como a quienes buscan una experiencia completa. Entre sus platos más emblemáticos se encuentran los siguientes:

Bife de cuadril: $80.000

Bife de lomo: $90.000

Bife de costilla con lomo: $98.000

Asado de tira: $96.800

Vacío del fino: $79.500

Entrecot: $96.600

Churrasquito de cerdo: $49.800

Otros platos para degustar:

Chinchulines: $37.500

Empanada

Mollejas

Tartar de tomate

Cecina de novillo

Carta destacada (selección de platos)

La experiencia en Don Julio es clásica: carne de calidad, sabores intensos, un ambiente de parrilla tradicional porteña y un servicio pensado para disfrutar.

Cuáles son los otros restaurantes destacados por los Latin America’s 50 Best Restaurants

Niño Gordo: fusión asiática con parrilla porteña moderna

Niño Gordo, el restaurante palermitano del dúo creativo conformado por los chefs Germán Sitz y Pedro Peña, se consolidó como una propuesta vanguardista que mezcla influencias asiáticas con la tradición de la parrilla argentina. Su estética moderna, sus platos fotogénicos y su reinterpretación de la carne lo convirtieron en un referente de cocina contemporánea en Buenos Aires.

Este año su crecimiento fue notable: subió del puesto 34 al puesto 21 en los 50 Best Latin America entre 2024 y 2025. Además, inauguraron su primera sucursal en Miami, expandiendo su propuesta internacional.

El restaurante Niño Gordo Foto: Instagram @xniniogordox

Con una cocina de fusión, Niño Gordo ofrece una experiencia distinta: técnicas asiáticas, ingredientes frescos, cortes de calidad y una reinterpretación moderna de sabores clásicos porteños, lo que lo convierte en una parada obligada para quienes buscan innovación.

El Preferido de Palermo: tradición renovada con sabor porteño

El Preferido de Palermo es un caso particular: un histórico bodegón fundado en 1952 que en 2019 fue restaurado por los mismos responsables de Don Julio. Bajo la conducción de Pablo Rivero y el chef Guido Tassi, El Preferido recuperó su esencia tradicional, con platos clásicos, producto de calidad y recetas emblemáticas, adaptadas a tiempos actuales. Su relanzamiento conquistó al público y la crítica: en 2025 logró escalar posiciones en el ranking regional, del puesto 31 al puesto 24.

Milanesas de bife de chorizo en El Preferido de Palermo Foto: Instagram / @elpreferidodepalermo

Este bodegón reinventado lleva adelante un concepto que mezcla nostalgia, cocina de abuela y buenos ingredientes: ideal para quienes buscan sabores porteños clásicos en un entorno moderno y con excelente calidad.