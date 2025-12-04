Canal 26 en Oro, Plata y Cobre 2025: industria, campo y energía reunidos en un mismo evento

Telecentro fue una de las firmas que dijo presente en el evento que se desarrolló en el Goldencenter.

Oro, Plata y Cobre 2025. Foto: Instagram

Este miércoles y jueves se desarrolla la 19° edición de Oro, Plata y Cobre 2025 en el Goldencenter, un evento especial que cuenta con la participación de la industria, el campo y la energía. Telecentro es una de las firmas que dijo presente en el evento.

En charla con Canal 26, Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, indicó que se busca que “haya muchísimo más trabajo, oportunidades de trabajar en una industria esencial para la vida moderna, con buenos salarios en blanco y la posibilidad de dar justamente mejor calidad de vida a miles de argentinos”.

Canal 26 en Oro, Plata y Cobre 2025.

Además, se refirió a la situación del cobre y los proyectos vinculados: “Un tema fundamental que se va a resolver, esperemos en estos días, tiene que ver con la posibilidad de desarrollar todos los proyectos de cobre que Argentina tiene conocidos desde hace muchos años y por diversos impedimentos no ha ido adelante”.

Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación, indicó también que Argentina está “en un momento histórico por la posibilidad de un cambio de paradigma total, con la chance de que la minería termine de insertarse como uno de los 3, 4 grandes sectores productivos de la Argentina”.

Diego Magallanes, gerente comercial satelital de Telecentro Empresas, indicó que “el sector minero está enfrentando un crecimiento sin precedentes en lo que es la República Argentina, en todo el país, en los yacimientos ya históricos y nuevos yacimientos que están dando a partir de nuevas inversiones”.

Oro, Plata y Cobre 2025. Foto: Instagram

“Telecentro viene acompañando este crecimiento, presentando alianzas estratégicas con diferentes empresas de renombre mundial. En este caso, la alianza con Starlink nos está acercando a este vertical que históricamente tuvo grandes desafíos de conectividad. Mientras más inhóspitos y alejados son los lugares, más difícil es llevar conectividad. Esta nueva tecnología que irrumpe en el mercado, en la cual Telecentro es representante oficial para la República Argentina, está trayendo grandes cambios. Nosotros estamos acompañando a las empresas más importantes de este rubro y que queremos llegar a una cobertura nacional de esta vertical”, cerró.

Por último, Martín Rapallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), marcó que “para la industria es un año de transición”.

“La verdad es que la última parte del año ha sido un poco dura. Hubo una gran turbulencia financiera, subieron las tasas. La actividad todavía no se vuelve a poner en funcionamiento. Algunos sectores han rebotado, pero hay una gran parte de la industria que todavía sigue con niveles por debajo del 2022″, planteó.