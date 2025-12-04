Las altas temperaturas, sinónimo de cortes de luz: cómo prevenirlos y qué hacer para estar preparado, en verano

Por la alta demanda en el consumo eléctrico, los riesgos de cortes aumentan significativamente en Argentina.

Cortes de luz. Foto: Freepik

Con la llegada de diciembre, las altas temperaturas comenzaron a hacerse sentir y con ellas también los riesgos de cortes de luz. Es que, a medida que el termómetro sube, también crece la presión sobre las redes eléctricas.

El calor impulsa un uso intensivo de equipos de climatización, lo que en muchas ocasiones deriva en sobrecargas y eventuales interrupciones del servicio. El aumento del consumo eléctrico se concentra especialmente en ventiladores, aires acondicionados y en la mayor exigencia para heladeras y freezers, que deben trabajar más para conservar la temperatura adecuada y conservar los alimentos en buen estado. Esto genera picos de demanda que pueden comprometer la capacidad del sistema.

Corte de luz. Foto: Unsplash

Para reducir riesgos y contribuir a la estabilidad del suministro eléctrico, es fundamental adoptar hábitos que optimicen el consumo de energía. Una de las principales recomendaciones es mantener el aire acondicionado en una temperatura moderada, entre 24 y 26 °C, lo que permite refrescar los ambientes sin generar un gasto excesivo. También se sugiere ventilar los espacios durante las primeras horas de la mañana y por la noche, cuando la temperatura exterior es más baja, para aprovechar el aire fresco de manera natural.

Además, utilizar cortinas y persianas para bloquear el calor ayuda a mantener la casa más fresca y reduce la necesidad de climatización artificial. Otro punto importante es evitar abrir la heladera con demasiada frecuencia, ya que esto exige un mayor esfuerzo del motor para recuperar la temperatura interna. Finalmente, desconectar los electrodomésticos que no estén en uso evita consumos innecesarios y contribuye a un manejo más eficiente de la energía.

Cómo prepararse de cara a los cortes de luz en verano

Prepararse para posibles cortes de energía durante los meses más calurosos del año implica adoptar una serie de medidas que pueden marcar una gran diferencia. A nivel general, es recomendable revisar el estado de las instalaciones eléctricas del hogar, asegurarse de que los equipos funcionen correctamente y contar con dispositivos de protección ante variaciones de tensión. También es útil mantener cargados los dispositivos móviles y disponer de una linterna o luz de emergencia para evitar inconvenientes.

Otro aspecto clave es planificar cómo conservar los alimentos ante un corte prolongado. Para minimizar pérdidas, conviene abrir la heladera solo cuando sea estrictamente necesario, mantener hielo acumulado en el freezer para prolongar el frío interno y tener agua fresca almacenada. En lo posible, contar con un generador eléctrico puede ofrecer una alternativa de respaldo ante interrupciones más extensas.

Si bien los cortes de luz pueden ser inevitables en períodos de alta demanda energética, una preparación adecuada permite reducir su impacto. Ajustar hábitos de consumo, reforzar las medidas de eficiencia energética y anticiparse a escenarios adversos son pasos fundamentales para atravesar el verano con mayor seguridad y comodidad.