Un histórico reconocimiento: la comida italiana ya es Patrimonio Cultural Intangible de la UNESCO

La primera ministra Giorgia Meloni celebró el reconocimiento al considerarlo como un gran premio para su país. Qué dice la UNESCO.

Pastas, fideos. Foto: Freepik

La gastronomía italiana fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, un reconocimiento oficializado por el Comité Intergubernamental del organismo durante una sesión realizada en Nueva Delhi, en India.

El Ministerio de Agricultura, Soberanía Alimentaria y Bosques de Italia confirmó que la inscripción en la Lista Representativa se aprobó por sus prácticas culinarias, cualidades gastronómicas y su rol social e histórico como tradición comunitaria que transmite cultura, sabores y técnicas de generación en generación.

Pizza italiana Foto: Campionato Scuola Pizzaioli

Según indicó la UNESCO, la gastronomía italiana constituye una expresión cultural y social que integra materias primas específicas, técnicas artesanales de preparación y un estilo de vida que permite compartir historia, identidad y modos de relacionarse con el entorno. El organismo destacó además que estas prácticas ayudan a preservar expresiones culturales como el idioma, gestos y rituales.

Italia celebra su comida como patrimonio cultural: “Un logro histórico”, dijo Meloni

En un mensaje dirigido al comité de la Unesco, la primera ministra Giorgia Meloni celebró el reconocimiento al considerarlo “un logro histórico” que rinde homenaje al pueblo italiano y destaca “un estilo de vida admirado en todo el mundo”. “Para nosotros los italianos, la cocina no sólo es comida o una colección de recetas: es cultura, tradición, trabajo y bienestar”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida, sostuvo que la distinción constituye “un premio colectivo” para toda la sociedad italiana, desde las familias que transmiten sabores ancestrales hasta los agricultores, productores y restauranteros que mantienen viva la identidad culinaria del país.

Pasta italiana Foto: Freepik

El Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que la nominación había sido enviada a la Unesco en 2023. La distinción llega en un contexto en el que el sector agroalimentario italiano registró en 2024 exportaciones récord por 68.000 millones de euros, un incremento superior al 8%, y que en los primeros ocho meses de 2025 volvieron a crecer otro 6%, reflejando la creciente demanda global de productos italianos.