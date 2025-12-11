Una famosa pizzería lanzó su irresistible pan dulce para Navidad y Año Nuevo: cuánto cuesta este clásico de las Fiestas
La tradicional panadería detrás de una de las pizzerías más conocidas del país presentó su pan dulce artesanal de edición limitada, un clásico esperado cada diciembre. Con receta tradicional y elaboración exclusiva para estas fechas, ya está disponible y con precio confirmado.
Diciembre trae el espíritu navideño a la ciudad y, con él, un lanzamiento que ya es tradición: el Pan Dulce Kentucky. Con más de 80 años de historia en la mesa porteña, la marca presenta su edición limitada para estas fiestas, un producto que solo se elabora de manera artesanal en esta época del año y que mantiene un sello inconfundible: la receta clásica que conservan desde hace décadas.
Una delicia cargada de frutos secos, higos y cerezas
Cada año, el pan dulce se convierte en un símbolo de esa identidad: un producto artesanal, horneado a leña, sin conservantes y hecho con una selección de ingredientes que realzan su sabor, como almendras, castañas de cajú, nueces, higos, cerezas y fruta abrillantada.
Con más de 80 años de historia y un fuerte arraigo en el corredor principal de Av. Corrientes, la marca sostiene una tradición porteña que convive con la vida cultural y nocturna de Buenos Aires.
La expectativa comienza semanas antes: mensajes en redes, consultas en los locales y clientes que lo incorporaron como parte de sus rituales de fin de año. Para muchos, es un recordatorio de la mesa familiar; para otros, un regalo navideño que se disfruta en familia para las fiestas.
Cuánto cuesta el pan dulce de Kentucky
La versión tamaño familia de 1 kilo se ofrece esta temporada a $34.000, un valor alineado con los pan dulces artesanales de alta calidad. Es la opción pensada para compartir en mesas numerosas y para quienes buscan un clásico festivo con buena presencia y sabor tradicional. Una opción que se destaca por su elaboración y por ser uno de los productos más esperados de la pizzería cada fin de año.
Dónde encontrar el pan dulce de Kentucky
El pan dulce estará disponible por tiempo limitado y hasta agotar stock en los principales locales de CABA, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sur y La Plata, entre ellos:
- Av. Santa Fe 2702
- Av. Corrientes 3599
- Av. San Juan 1811
- Av. Santa Fe 4602
- Av. Santa Fe 4202
- Av. Triunvirato 4500
- Av. Justo José de Urquiza 4797
- Dr. Ignacio Arieta 3099
- Av. Rivadavia 7002
- Av. Rivadavia 4701
- Av. Rivadavia 2402
- Av. Marcelo T. de Alvear 2423
- Juan Manuel de Rosas 618 (Ex Vergara)
- Av. Calchaquí 3950
- Av. Federico Lacroze 3502
- Ruta 52 Km 1.2, 1277
- Mariano Castex 1, Ezeiza
- San Martín 402
- Helguera 3517
- Av. 7 esquina 47
- Tuyutí 1433
- Av. Asamblea 907
- Av. Caseros 1999
- Bme. Mitre 301
- Av. Presidente Arturo Umberto Illia
- Calle 11 y Diagonal 74
- Av. Carlos Pellegrini 601
- Av. Hipólito Yrigoyen 850
- Bernardo de Irigoyen 2647
Kentucky pizzería, un clásico de Buenos Aires
Con más de 80 años de historia, Kentucky es sinónimo de calidad y emblema de la pizza al molde en Argentina. Fundada en Buenos Aires, la cadena se ha expandido a lo largo del país, llevando su famosa pizza a miles de clientes. La marca se caracteriza por mantener su receta tradicional y por su compromiso con la calidad en cada uno de sus productos.