Una famosa pizzería lanzó su irresistible pan dulce para Navidad y Año Nuevo: cuánto cuesta este clásico de las Fiestas

La tradicional panadería detrás de una de las pizzerías más conocidas del país presentó su pan dulce artesanal de edición limitada, un clásico esperado cada diciembre. Con receta tradicional y elaboración exclusiva para estas fechas, ya está disponible y con precio confirmado.

Una famosa pizzería lanzó su irresistible pan dulce para Navidad y Año Nuevo. Foto: Prensa.

Diciembre trae el espíritu navideño a la ciudad y, con él, un lanzamiento que ya es tradición: el Pan Dulce Kentucky. Con más de 80 años de historia en la mesa porteña, la marca presenta su edición limitada para estas fiestas, un producto que solo se elabora de manera artesanal en esta época del año y que mantiene un sello inconfundible: la receta clásica que conservan desde hace décadas.

Una delicia cargada de frutos secos, higos y cerezas

Cada año, el pan dulce se convierte en un símbolo de esa identidad: un producto artesanal, horneado a leña, sin conservantes y hecho con una selección de ingredientes que realzan su sabor, como almendras, castañas de cajú, nueces, higos, cerezas y fruta abrillantada.

Pan dulce de Kentucky. Foto: Prensa.

Con más de 80 años de historia y un fuerte arraigo en el corredor principal de Av. Corrientes, la marca sostiene una tradición porteña que convive con la vida cultural y nocturna de Buenos Aires.

La expectativa comienza semanas antes: mensajes en redes, consultas en los locales y clientes que lo incorporaron como parte de sus rituales de fin de año. Para muchos, es un recordatorio de la mesa familiar; para otros, un regalo navideño que se disfruta en familia para las fiestas.

Cuánto cuesta el pan dulce de Kentucky

La versión tamaño familia de 1 kilo se ofrece esta temporada a $34.000, un valor alineado con los pan dulces artesanales de alta calidad. Es la opción pensada para compartir en mesas numerosas y para quienes buscan un clásico festivo con buena presencia y sabor tradicional. Una opción que se destaca por su elaboración y por ser uno de los productos más esperados de la pizzería cada fin de año.

Pan dulce de Kentucky. Foto: Prensa.

Dónde encontrar el pan dulce de Kentucky

El pan dulce estará disponible por tiempo limitado y hasta agotar stock en los principales locales de CABA, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sur y La Plata, entre ellos:

Av. Santa Fe 2702

Av. Corrientes 3599

Av. San Juan 1811

Av. Santa Fe 4602

Av. Santa Fe 4202

Av. Triunvirato 4500

Av. Justo José de Urquiza 4797

Dr. Ignacio Arieta 3099

Av. Rivadavia 7002

Av. Rivadavia 4701

Av. Rivadavia 2402

Av. Marcelo T. de Alvear 2423

Juan Manuel de Rosas 618 (Ex Vergara)

Av. Calchaquí 3950

Av. Federico Lacroze 3502

Ruta 52 Km 1.2, 1277

Mariano Castex 1, Ezeiza

San Martín 402

Helguera 3517

Av. 7 esquina 47

Tuyutí 1433

Av. Asamblea 907

Av. Caseros 1999

Bme. Mitre 301

Av. Presidente Arturo Umberto Illia

Calle 11 y Diagonal 74

Av. Carlos Pellegrini 601

Av. Hipólito Yrigoyen 850

Bernardo de Irigoyen 2647

Pan dulce de Kentucky. Foto: Prensa.

Kentucky pizzería, un clásico de Buenos Aires

Con más de 80 años de historia, Kentucky es sinónimo de calidad y emblema de la pizza al molde en Argentina. Fundada en Buenos Aires, la cadena se ha expandido a lo largo del país, llevando su famosa pizza a miles de clientes. La marca se caracteriza por mantener su receta tradicional y por su compromiso con la calidad en cada uno de sus productos.