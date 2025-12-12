Cambia la circulación de dos calles icónicas de Buenos Aires: modifica el recorrido de un importante colectivo

Las autoridades de un partido bonaerense informaron sobre los cambios sobre dos calles céntricas.

Tránsito porteño. Foto: archivo NA / Marcelo Capece

Los vecinos de una importante localidad de Buenos Aires se enteraron de una significativa novedad con respecto al tránsito. Las autoridades informaron sobre la modificación en la circulación de dos calles, algo que incluso afecta al recorrido de uno de los colectivos más utilizados en la zona.

Se trata de Martínez, que cambió el sentido de la circulación en dos calles tras una decisión del Municipio de San Isidro.

Tránsito en Buenos Aires. Foto: NA.

En los alrededores de la Plaza 9 de Julio, se modificaron partes de Diagonal Tucumán y Diagonal Salta, que pasaron a ser de mano única.

Además, se informaron de cambios en las esquinas de la zona para priorizar la seguridad vial de los peatones y conductores de la zona.

Cambios en la circulación del tránsito en Martínez

La información oficial apunta que “esta medida busca optimizar el tránsito, incrementar la seguridad vial, mejorar la disponibilidad de estacionamiento, reducir demoras y maniobras conflictivas, y mejorar la calidad de vida de los vecinos al disminuir el ruido y las emisiones de carbono”.

Una de las esquinas afectadas por el cambio de circulación. Foto: Google Maps

En detalle, Diagonal Tucumán pasará a ser de mano única en los trayectos que abarcan entre Hipólito Yrigoyen y Santiago del Estero en dirección al suroeste; entre Hipólito Yrigoyen y Monseñor Larumbe, sentido al noreste; y entre Juncal y Córdoba, en dirección al suroeste.

Con respecto a la Diagonal Salta, pasará a ser de mano única la parte entre las calles Rodríguez Peña y Monseñor Larumbe, en dirección al noroeste.

Cambios en la circulación de calles en Martínez. Foto: Municipio de San Isidro

Cambia el recorrido del colectivo 343

Estos cambios en la localidad de Martínez también afectan al recorrido de la línea 343, algo que puede complicar a muchos pasajeros de colectivo.

En el sentido a Martínez, este servicio modifica su trayecto entre Monteagudo y Sargento Cabral, ya que ahora pasará por Diagonal Tucumán, Rodríguez Peña y San Lorenzo para retomar su camino habitual.

Línea de colectivos 343. Foto Instagram @linea_343

Las líneas 314 y 707, que también recorren la misma zona, mantendrán su recorrido sin cambios anunciados.

Desde la Subsecretaría de Movilidad del Municipio indicaron que comenzaban los trabajos de demarcación horizontal, así como también la instalación de señalización vertical y reemplazo de nomencladores para que los cambios se efectúen de manera correcta y segura.

Y completaron: “Se logrará un flujo vehicular más ordenado, reduciendo siniestros y mejorando la seguridad peatonal, así como una menor congestión y contaminación sonora, optimizando el espacio para estacionamiento”.