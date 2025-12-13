Una cadena internacional para los amantes del deporte llega a Córdoba: de cuál se trata y en qué shopping estará

La reconocida cadena global abrirá su local en junio de 2026, con una superficie de 2.300 m² y productos para más de 65 deportes. La iniciativa generará empleo y refuerza el plan de expansión de la compañía en Argentina.

Córdoba tendrá un local imperdible para los amantes del deporte. Foto: Unsplash

Decathlon, la cadena internacional de artículos deportivos, anunció la próxima apertura de su primer local en el interior del país, que se ubicará en Nuevocentro Shopping, Córdoba, y estará operativo a partir de junio de 2026.

El nuevo establecimiento contará con 2.300 m² y ofrecerá más de 5.000 productos para 65 disciplinas deportivas, replicando la propuesta integral de la tienda de Vicente López, en Buenos Aires.

Decathlon busca expandirse en Argentina. Foto: X/@versionrosario

La elección de Córdoba responde a factores como su población, actividad económica y cultura deportiva consolidada. En un contexto donde la práctica del deporte forma parte de la vida cotidiana, el objetivo de Decathlon de “democratizar la actividad física y proveer productos accesibles y de calidad” adquiere especial relevancia.

Nuevocentro Shopping complementa la decisión al contar con alta afluencia de público, buena accesibilidad y la infraestructura necesaria para un formato de tienda integral.

Impacto laboral y económico

La apertura generará al menos 50 nuevos empleos directos e indirectos, fortaleciendo el mercado laboral en los sectores de retail y deporte. Además, el proyecto incluye inversiones en desarrollo del espacio comercial, incorporación de tecnología, mejoras de infraestructura y capacitación de los equipos.

Indumentaria con el logo de Decathlon. Foto: decathlon.es

Francisco Tedin, COO de Decathlon Argentina, destacó la relevancia del desembarco: “La apertura en Córdoba marca una nueva etapa en nuestro plan de expansión. Argentina presenta un enorme potencial deportivo y seguiremos invirtiendo para acompañar ese crecimiento”, afirmó.

Antonio Heinz, Director Comercial de Nuevocentro Shopping, detalló la inversión realizada: “Desde Nuevocentro realizamos una inversión superior a los u$s2 millones para la construcción de los 2.300 m² que hoy recibe a Decathlon, en una obra que llevó un año y medio de desarrollo”, explicó.

Heinz aseguró que la propuesta de Decathlon será “extraordinaria y única en su tipo” para Córdoba y la región, y que los clientes disfrutarán de “una experiencia deportiva de clase mundial, con variedad, innovación y precios sin precedentes en el país”.

La apertura se enmarca en un ambicioso plan de expansión nacional de Decathlon, que prevé la inauguración de más de 20 locales en los próximos cinco años, con inversiones estimadas en u$s100 millones, incluyendo tiendas ya confirmadas en Alto Palermo y Abasto Shopping para 2026.

Con esta primera tienda en el interior del país, Decathlon refuerza su presencia en Argentina y continúa con su misión de acercar el deporte a todos los argentinos, ofreciendo productos accesibles y de calidad para más de 65 disciplinas deportivas.