Boleto estudiantil en CABA: hasta cuándo sigue vigente en diciembre 2025

El boleto educativo en la Ciudad de Buenos Aires tiene una vigencia limitada y debe renovarse año a año. En diciembre del 2025 se implementó a nivel universitario, terciario y formación técnica. Los requisitos y cómo tramitarlo.

El boleto estudiantil es un beneficio aplicable al transporte público que le permite a los alumnos de los distintos niveles educativos viajar gratis o con tarifa reducida.

Los puntos para obtenerlo son ser alumno regular, cumplir requisitos de distancia y socioeconómicos, y tramitarlo online registrando la tarjeta SUBE en los sitios oficiales de cada jurisdicción.

Hasta qué fecha está vigente el boleto estudiantil en CABA

El determinante de la duración de la aplicabilidad de este beneficio es el ciclo lectivo de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, el día viernes 19 de diciembre deja de estar vigente el boleto educativo hasta el año entrante.

Cómo renovar el boleto educativo en CABA

El boleto educativo tiene distintos requisitos y formas de renovarlo según el nivel educativo. Aquellos que cursan la educación obligatoria en CABA (jardín, primario y secundario) que alguna vez gestionaron el beneficio sólo necesitan pasar por una terminal automática para renovarlo. La ley 5.656 rige el boleto estudiantil en la ciudad desde el año 2017 con su promulgación.

En el caso del boleto universitario, debe gestionarse cada año por lo que a partir del 2 de marzo del 2026 los alumnos deben volver a llenar los formularios necesarios y afirmar que cumplen con los requisitos. Hace poco tiempo, en septiembre del 2025, se amplió el beneficio a estudiantes de nivel terciario, universitario y de formación técnico profesional con sede en CABA.

Recién se reglamentó en diciembre, luego del reclamo de la FUBA, porque desde el Gobierno de la Ciudad argumentos que existían dificultades por falta de información y que era necesaria la colaboración de organismos nacionales.

Cuáles son los requisitos para acceder al boleto educativo

Revestir calidad de alumno regular en los términos de la Resolución 2025-1052-GCABA-MEDG.

Tener residencia dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Pertenecer a un hogar encuadrado en las categorías de hogar pobre, clase media vulnerable, clase media frágil, según la clasificación actualizada por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA).

Documentación necesaria

DNI

Certificado Boleto Educativo GCBA (expedido por la Institución a la que asiste)

Documentación Complementaria ingresos grupo familiar: de cada uno, recibo de sueldo/Constancia de monotributo social o inscripción en el régimen simplificado (categorías A o B). De no tener ingresos, adjuntar negativa de ANSES o desempleo.

La inscripción se realiza a través de la web de trámites del GCBA (TAD), teniendo que poseer una cuenta en MiBA.

Quiénes pueden acceder al boleto estudiantil universitario

El beneficio está destinado a estudiantes de Nivel Superior Terciario, Universitario o de Formación Técnico Profesional que cumplan con los siguientes requisitos:

Tener domicilio de residencia en la Ciudad de Buenos Aires.

Pertenecer a un hogar clasificado como “pobre”, “clase media vulnerable” o “clase media frágil”, de acuerdo con el Instituto de Estadística y Censos porteño. Esto equivale a ingresos familiares conjuntos de hasta $1.997.378 (según los datos de septiembre).

Cursar en una institución pública, social o privada con 100% de subsidio estatal (es decir, que no cobre cuota).

Ser alumno regular.

La categoría de alumno regular es distinta, dependiendo del nivel académico que se transite.