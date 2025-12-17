Un colectivo clave de Buenos Aires tiene nuevo recorrido: sus desvíos y el nuevo barrio al que ingresará

Las autoridades de una importante ciudad bonaerense dieron el visto bueno a una modificación en el transporte público.

Colectivo, transporte público. Foto: NA

Una de las principales ciudades de Buenos Aires tendrá un importante cambio en lo que refiere al transporte público. Una reconocida línea de colectivos modificará su trayecto para ingresar a un barrio, lo que significará un alivio para muchos de sus pasajeros.

Se trata de la línea 562 de colectivos, que es municipal de General Pueyrredón, y tiene su recorrido en Mar del Plata. El barrio afectado es Hipódromo, que deberán caminar menos para subirse a este servicio.

Colectivo de la línea 562 de Mar del Plata. Foto: Instagram

El Consejo Deliberante dio el visto bueno días atrás acerca de una ordenanza, que cambia el camino habitual de este transporte. Ahora, pasará a recorrer las calles internas del barrio.

La decisión fue unánime, y significó el final de un proceso de debate de más de un año. El proyecto había sido presentado inicialmente por el concejal Diego García, de Unión por la Patria, como respuesta a un pedido de los vecinos de la zona.

Colectivo de la línea 562 de Mar del Plata. Foto: Wikipedia

El concejal de Mar del Plata expresó tras la aprobación: “Es muy importante para los vecinos y sobre todo para las familias que concurren al Jardín Municipal N°14. Parece algo menor -son 12 cuadras de recorrido-, pero les cambia la vida a muchas personas que antes tenían que bajarse en Juan B. Justo para llegar al jardín”.

El nuevo recorrido de la línea 562 de Mar del Plata

El nuevo recorrido que realizará el colectivo 562 empezará su viaje en la esquina de Avenida Juan B. Justo y Haras Firmamento, y comienza su camino por la segunda mencionada, hasta entrar al barrio. Allí, doblará en El Tordillo hasta Haras Malal Hue, para emprender el camino de salida con rumbo a Juan B. Justo nuevamente. Su recorrido seguirá de manera habitual, donde pasa por el centro de Mar del Plata y finaliza en el Puerto.

El nuevo recorrido de la línea 562 de Mar del Plata. Foto: Google Maps

Mar del Plata cambia el recorrido de importantes líneas de colectivos

Las modificaciones se darán en las paradas que están sobre la Plazoleta Almirante Brown, para luego retornar al camino previo, ubicado en la calle Belgrano.

Las líneas afectadas por estas modificaciones son las líneas 551, 552A, 552B, 553, 573A, 573B y 573BP, que van en sentido norte y noroeste. Por ende, ya no pasarán por la plazoleta mencionada e ingresarán a la costa desde la calle Belgrano.

Mar del Plata Foto: NA

Esta novedad aparece a raíz de una solicitud presentada por la Dirección Provincial de Arquitectura. La búsqueda es la preservación de la Rambla, que fue declarada Monumento Histórico Nacional.

Cambios de recorridos en líneas de colectivos de Mar de Plata

Línea 551

Recorrido actual : Córdoba, Saavedra, Santa Fe, av. Colón, Lamadrid, av. Patricio Peralta Ramos.

Nuevo recorrido: Córdoba, Belgrano, av. Patricio Peralta Ramos.

Línea 552A

Recorrido actual : Independencia, av. Colón, Arenales, Falucho, Lamadrid, av. Patricio Peralta Ramos.

Nuevo recorrido: Independencia, Belgrano, av. Patricio Peralta Ramos.

Línea 552B

Recorrido actual : Independencia, av. Colón, Arenales, Falucho, Lamadrid, av. Patricio Peralta Ramos.

Nuevo recorrido: Independencia, Belgrano, av. Patricio Peralta Ramos.

Línea 553

Recorrido actual : Córdoba, av. Colón, Arenales, Falucho, Lamadrid, av. Patricio Peralta Ramos.

Nuevo recorrido: Córdoba, Belgrano, av. Patricio Peralta Ramos.

Línea 573A

Recorrido actual : Hipólito Yrigoyen, av. Colón, Arenales, Falucho, Lamadrid, av. Patricio Peralta Ramos.

Nuevo recorrido: Hipólito Yrigoyen, Belgrano, av. Patricio Peralta Ramos.

Línea 573B

Recorrido actual : Hipólito Yrigoyen, av. Colón, Arenales, Falucho, Lamadrid, av. Patricio Peralta Ramos.

Nuevo recorrido: Hipólito Yrigoyen, Belgrano, av. Patricio Peralta Ramos.

Línea 573BP