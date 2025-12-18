Cierran las estaciones de servicio en Navidad y Año Nuevo: en qué horarios no se podrá cargar nafta

Los establecimientos para cargar combustible permanecerán cerrados durante un determinado horario en las Fiestas. Los detalles.

Estaciones de servicio. Foto: NA

Las estaciones de servicio operarán en horario reducido para las noches del 24 al 25 de diciembre y del 31 de diciembre al 1° de enero. La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina(CECHA) comunicó los horarios en donde las personas podrán acceder a los establecimientos para cargar combustible durante Navidad y Año Nuevo.

La CECHA aclaró que, durante los horarios que regirán para las fechas festivas, se garantizará un “servicio de guardia activo” para asistir “de manera exclusiva” a vehículos de servicios esenciales y de emergencia, tales como ambulancias, bomberos, policía y otros organismos de asistencia pública. Sin embargo, el público en general deberá prever con antelación la carga de combustible, ya que la atención al público estará limitada y sujeta a los horarios especiales definidos para cada jornada.

Estaciones de servicio. Foto: NA

De acuerdo con la mayoría de los convenios colectivos de trabajo del sector, los establecimientos no brindarán atención al público general:

Nochebuena y Navidad : desde las 22 horas del 24 de diciembre hasta las 06 del 25 de diciembre.

Nochevieja y Año Nuevo: desde las 22 horas del 31 de diciembre hasta las 06 del 1 de enero.

“Ante este horario especial, CECHA recomienda a los conductores y usuarios en general planificar con anticipación y cargar combustible antes de las 22 de las fechas mencionadas, asegurando así su movilidad y evitando inconvenientes durante las festividades”, señaló la entidad gremial de las estaciones de servicio.

Cuánto sale llenar el tanque en Argentina

Luego de varios meses en que las petroleras ajustaron gradualmente los valores sin requerir autorización del Gobierno, el desembolso para cargar el depósito completo de un vehículo llega a $100.000 en la mayoría de los casos.

Un reporte de la UADE compara distintos tipos de combustibles y el rendimiento estimado de cada uno. Para la nafta súper, el precio nacional promedio por litro alcanza los $1.699, lo que significa un gasto de $93.461 para llenar un tanque de 55 litros. Con ese volumen, se pueden recorrer unos 660 kilómetros, por lo que el costo por kilómetro es de $142.

El precio de la nafta. Foto: NA Foto: YPF.

En el caso de la nafta premium, el valor por litro es de $1.916. Llenar el tanque implica pagar $105.354, lo cual permite circular aproximadamente 715 kilómetros, alcanzando así un costo de $147 por kilómetro.

Para el gasoil, el gasoil grado 2 se comercializa a $1.737 el litro. Cargar un tanque de 55 litros requiere $95.528 y da una autonomía de 880 kilómetros, por lo que el costo por kilómetro es de $109. El gasoil grado 3 se paga a $1.923 el litro y el costo de llenar el tanque asciende a $105.751, con una autonomía de 990 kilómetros, por lo que el costo por kilómetro baja a $107.

El GNC es la opción más económica. Su precio promedio es de $692 por metro cúbico y llenar un equipo típico cuesta $6.916, ofreciendo una autonomía de 120 kilómetros y un costo de $58 por kilómetro. Según el informe, escoger GNC implica un ahorro de $86 por kilómetro respecto al uso de nafta.