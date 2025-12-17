Cuenta DNI en Navidad: Banco Provincia aumentó el tope de reintegro para compras en un rubro clave

La entidad bancaria lanzó increíbles promociones para solventar las fiestas de fin de año en el país. Conocé el nuevo monto y qué día de diciembre estará disponible.

Descuentos en carnicerías con Cuenta DNI durante diciembre de 2025.

A pocos días de Navidad y Año Nuevo, Banco Provincia anunció nuevas promociones para comprar durante diciembre de 2025. Entre las noticias más esperadas, se encuentra el aumento del reintegro para quienes usen el descuento en carnicerías y paguen con Cuenta DNI.

Banco Provincia aumentó el reintegro para quienes hagan compras en carnicerías con Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia.

En el último mes del año, el beneficio contempla un reintegro de 35% con nuevo tope de $7.000 por persona y por cuenta. Se alcanza con un ticket de $20.000 en consumos y estará disponible el sábado 20 de diciembre.

Los descuentos de Cuenta DNI para supermercados en diciembre

Cuenta DNI ofrecerá grandes descuentos en supermercados durante diciembre de 2025. Foto: Banco Provincia.

Lunes: descuentos en supermercados Día

Se podrá acceder a un 20% de descuento con tope de $8.000 en todas las sucursales adheridas. La promoción estará vigente durante todo el mes y el reintegro se acredita al momento.

Martes y miércoles: supermercados del interior

Se podrá comprar con 15% de descuento y un tope de $6.000 por semana en las siguientes cadenas:

Actual Supermercados

Autoservicio 228

Autoservicio Don Luis

Distribuidora LAC Tres

La Amistad

Red Minicosto

Sabor Criollo

Supermercado Caseros

Supermercado San Lorenzo

Supermercados Chacabuco (sucursales Casa Central y Juan XXIII)

Super Güemes

Super Sofía

Beneficios en mayoristas y cadenas nacionales

En el caso de Nini Mayorista, el descuento aplica los martes y se trata de un 15% con tope de $20.000 por persona y por día.

En Vital, la promoción será de 20% los martes y domingos con un máximo de $10.000. Otro de los supermercados adheridos es Carrefour, el cual brinda un 10% sin tope en sus todas sus sucursales.

En Toledo, el descuento ofrece un 20% sin tope los miércoles, sábados y domingos. En Chango Más, el beneficio es de 15% para los jueves, viernes y sábado. No tiene tope de reintegro y se acredita en el mismo momento.

Todos los descuentos vigentes de Cuenta DNI en diciembre

Las promociones de diciembre con Cuenta DNI de Banco Provincia. Foto: NA.