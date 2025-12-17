Cuenta DNI en Navidad: Banco Provincia aumentó el tope de reintegro para compras en un rubro clave
La entidad bancaria lanzó increíbles promociones para solventar las fiestas de fin de año en el país. Conocé el nuevo monto y qué día de diciembre estará disponible.
A pocos días de Navidad y Año Nuevo, Banco Provincia anunció nuevas promociones para comprar durante diciembre de 2025. Entre las noticias más esperadas, se encuentra el aumento del reintegro para quienes usen el descuento en carnicerías y paguen con Cuenta DNI.
En el último mes del año, el beneficio contempla un reintegro de 35% con nuevo tope de $7.000 por persona y por cuenta. Se alcanza con un ticket de $20.000 en consumos y estará disponible el sábado 20 de diciembre.
Los descuentos de Cuenta DNI para supermercados en diciembre
Lunes: descuentos en supermercados Día
Se podrá acceder a un 20% de descuento con tope de $8.000 en todas las sucursales adheridas. La promoción estará vigente durante todo el mes y el reintegro se acredita al momento.
Martes y miércoles: supermercados del interior
Se podrá comprar con 15% de descuento y un tope de $6.000 por semana en las siguientes cadenas:
- Actual Supermercados
- Autoservicio 228
- Autoservicio Don Luis
- Distribuidora LAC Tres
- La Amistad
- Red Minicosto
- Sabor Criollo
- Supermercado Caseros
- Supermercado San Lorenzo
- Supermercados Chacabuco (sucursales Casa Central y Juan XXIII)
- Super Güemes
- Super Sofía
Beneficios en mayoristas y cadenas nacionales
En el caso de Nini Mayorista, el descuento aplica los martes y se trata de un 15% con tope de $20.000 por persona y por día.
En Vital, la promoción será de 20% los martes y domingos con un máximo de $10.000. Otro de los supermercados adheridos es Carrefour, el cual brinda un 10% sin tope en sus todas sus sucursales.
En Toledo, el descuento ofrece un 20% sin tope los miércoles, sábados y domingos. En Chango Más, el beneficio es de 15% para los jueves, viernes y sábado. No tiene tope de reintegro y se acredita en el mismo momento.
Todos los descuentos vigentes de Cuenta DNI en diciembre
- Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).
- Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 20 de diciembre, con nuevo tope de $7.000 por persona, que se alcanza con $20.000 en consumos. Se realiza únicamente el sábado 20 de diciembre.
- Especial gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento el sábado 13 y el domingo 14 de diciembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos.
- Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.
- Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana.
- Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.