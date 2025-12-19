Problemas para viajar: dos reconocidos ramales de trenes del AMBA realizará un recorrido limitado

Las autoridades de Trenes Argentinos informaron cambios en su cronograma habitual. Dos ramales de una importante línea no llegarán a una de sus cabeceras.

Se acerca el fin de año, pero las obras alrededor de las líneas de trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no se detienen. Esto, más allá de los avances que representan, también significa problemas para los pasajeros a la hora de viajar.

Trenes: qué servicios estarán reducidos durante el fin de semana

El tren afectado esta vez es la línea Mitre, que tendrá un servicio reducido durante este fin de semana, entre el sábado 20 y el domingo 21 de diciembre.

Según lo informado por Trenes Argentinos, los servicios de los ramales J. L. Suárez y Bmé Mitre tendrán un recorrido disminuido, por lo que será importante estar al tanto antes de viajar en los próximos días.

Las formaciones no llegarán a Retiro, por lo que el recorrido estará entre sus respectivas cabeceras en el Conurbano, hasta la estación Belgrano R. De esta manera, no pasarán por Colegiales, Carranza, 3 de Febrero y Retiro, todos en la Ciudad de Buenos Aires.

El ramal Tigre del tren Mitre estará cerrado por arreglos. Foto: Google Maps.

Por otro lado, las autoridades aclararon que el ramal Tigre funcionarán con normalidad, así como también el servicio de larga distancia que conecta a Buenos Aires con Rosario.

Un ramal del tren Mitre dejará de funcionar durante un mes

Un servicio fundamental dejará de funcionar por más de un mes, en el marco de una serie de “obras esenciales”, según informó Trenes Argentinos.

Uno de los ramales pertenecientes a la línea Mitre interrumpirá su servicio durante el verano, algo que complicará el traslado de sus pasajeros habituales.

Cambios en los trenes: qué ramal dejará de funcionar durante más de un mes

En detalle, se conoció que el ramal Tigre no funcionará desde el sábado 10 de enero hasta el sábado 28 de febrero inclusive. Como si fuera poco, no es el único cambio que habrá: los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre harán un recorrido limitado hasta Belgrano R, sin llegar a la cabecera de Retiro.

De esta manera, el recorrido completo de cada servicio se retomará el domingo 1 de marzo.

Interrupciones y cortes en el servicio de la línea Mitre de trenes. Foto: Trenes Argentinos

Estos cambios en el servicio de los trenes del AMBA se dan en el marco de las obras por la Emergencia Ferroviaria, que fue decretada por el Gobierno nacional. El objetivo de los trabajos es aumentar la seguridad operacional del sistema, y fueron catalogados de “urgentes”.

“Los durmientes y rieles poseen más de 40 años de antigüedad, se encuentran muy deteriorados, y la traza cuenta con más de 40 sectores donde los trenes circulan actualmente a velocidad precautoria”, indicaron desde Trenes Argentinos.