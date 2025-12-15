Aumenta el transporte público en el AMBA: cuánto costarán los boletos de colectivos, trenes y subtes en enero de 2026

El esquema busca evitar atrasos tarifarios, aunque en la práctica consolida una secuencia de incrementos mensuales que presiona sobre los bolsillos de los usuarios. Los valores del transporte urbano se actualizan tomando como referencia la inflación informada por el INDEC.

Aumentos en el transporte público a partir de enero de 2026. Foto: NA

El comienzo de 2026 traerá consigo nuevos aumentos en el transporte público (colectivos, subtes, trenes y premetro) del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Para enero, el incremento previsto ronda el 4,5%.

Las subas forman parte del mecanismo de actualización mensual vigente, que combina la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con un adicional fijo.

El esquema de aumentos en el transporte público busca evitar atrasos tarifarios. Foto: NA

Desde hace varios meses, los valores del transporte urbano se actualizan tomando como referencia la inflación informada por el INDEC, a la que se suma un porcentaje adicional.

En el caso de los colectivos del AMBA, el ajuste se explica por la variación del IPC más un componente extra, fórmula que continuará vigente durante el primer tramo del año.

Aumento de colectivos: cuánto costarán los boletos en enero de 2026

Para enero, el aumento del transporte público previsto ronda el 4,5%. Foto: NA (Juan Vargas).

Líneas de la Ciudad de Buenos Aires

(Recorridos íntegramente dentro del territorio porteño)

0 a 3 km : $620,22

3 a 6 km : $689,17

6 a 12 km : $742,27

12 a 27 km: $795,40

Colectivos de la Provincia de Buenos Aires

0 a 3 km : $688,06

3 a 6 km : $766,50

6 a 12 km : $825,55

12 a 27 km : $884,66

Más de 27 km: $943,35

Líneas nacionales

0 a 3 km : $494,83

3 a 6 km : $551,24

6 a 12 km : $593,70

12 a 27 km : $636,21

Más de 27 km: $678,42

Trenes metropolitanos

Las tarifas para todos los ramales quedarán establecidas de la siguiente manera:

Sección 1 : $280

Sección 2 : $360

Sección 3: $450

Aumentos mensuales del subte: el nuevo cuadro tarifario

El Gobierno porteño oficializó un aumento del 4,5% para el subte que comenzará a regir en enero. Con este ajuste, el boleto abonado con tarjeta SUBE pasará de $1.206 a $1.260.

El boleto de subte abonado con tarjeta SUBE pasará de $1.206 a $1.260. Foto: NA.

En febrero, la tarifa volverá a subir y alcanzará los $1.336, lo representando un incremento acumulado del 11% respecto del valor vigente a fines de 2025.

A partir de marzo, tanto el subte como el premetro quedarán alcanzados por un esquema de actualización mensual automática, que tomará el IPC nacional de dos meses previos más un 1% adicional.

SUBE: cómo funcionan los descuentos por combinación de viajes

El sistema de Red SUBE mantiene los beneficios para quienes combinan medios de transporte:

Primer viaje : tarifa completa

Segundo viaje : 50% de descuento

Desde el tercero: 75% de descuento

El beneficio permite hasta 5 combinaciones dentro de una ventana de 2 horas, contadas desde la primera validación.

Sin embargo, hay un requisito clave: deben pasar al menos dos minutos entre una validación y otra. Si ese tiempo no se respeta el sistema cobra el pasaje siguiente a tarifa plena.