Accidente fatal en General Paz: un hombre murió y una mujer resultó herida en un choque en cadena

La colectora permaneció cortada por los operativos en sentido hacia el riachuelo. El SAME trabajó en el lugar para asistir a los heridos.

Choque en General Paz Foto: Captura

Un grave incidente vial ocurrió en la colectora de la avenida General Paz, a la altura de la calle Chávez, en el barrio porteño de Liniers y en dirección hacia el Riachuelo. Allí, un hombre murió y una mujer resultó herida luego de que se cortara la linga que unía a un Ford Fiesta remolcado por un Volkswagen Gol.

El siniestro comenzó cuando la linga de remolque se desprendió, lo que obligó a los ocupantes de ambos autos a descender sobre la colectora. En ese momento se produjo un choque en cadena que involucró a otros tres vehículos: una Volkswagen Amarok blanca, un Renault Logan gris y un Fiat Palio gris.

Choque en General Paz Foto: Captura

Como consecuencia del impacto múltiple, uno de los hombres que había bajado de su vehículo fue atropellado. Aunque fue trasladado de urgencia, murió más tarde en el hospital.

Por otro lado, una mujer adulta recibió asistencia médica en el lugar por parte del SAME, sin necesidad de ser derivada.

Bomberos de la Ciudad, personal del SAME, efectivos policiales y agentes de Tránsito trabajaron en la zona para asistir a las víctimas y realizar las pericias correspondientes. Debido al operativo, la colectora de la General Paz quedó completamente cortada a la altura del kilómetro 10.800, junto a la estación de servicio Axion, en sentido hacia el Riachuelo.

Choque en General Paz. Foto: Captura

Un colectivero dio marcha atrás y atropelló a un inspector en Liniers

Un colectivero atropelló a un inspector en la terminal de Liniers y todo quedó grabado por las cámaras de seguridad. El hecho sucedió mientras el inspector saludaba y le hacía señas a los demás choferes.

En el video que trascendió en redes se puede ver al colectivero que comienza a ir marcha atrás en la dársena de la línea 34 sin darse cuenta de la presencia del inspector. En ese momento lo atropelló de espaldas y lo pasó por arriba.

Momento del accidente. Video: redes sociales.

El hombre cayó al suelo y quedó atrapado bajo el paragolpes, pero logró reaccionar a tiempo ya que se dio vuelta y golpeó el colectivo para alertar al chofer sobre lo ocurrido. El dramático episodio tuvo lugar en la calle Viedma, una zona de intenso movimiento de colectivos y pasajeros.

En ese momento, testigos comenzaron a gritar “¡pará, pará!, ¡pisaste a un tipo!”, mientras corrían para avisarle al chofer y ayudar al inspector que había quedado atrapado debajo del colectivo. En medio del griterío, el chofer logró parar la marcha. Hasta el momento no trascendió información sobre el estado de salud de la víctima.