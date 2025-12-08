Impactante choque y vuelco en Flores: atropelló a una familia que caminaba por la calle y hay una mujer en grave estado

El incidente tuvo lugar este lunes. Todos los heridos debieron ser trasladados a diferentes hospitales. El conductor -que terminó con politraumatismos- quedará imputado por la Justicia.

Choque en Flores que dejó varios heridos. Foto: NA.

Un grave accidente vial tuvo lugar este lunes en el barrio porteño de Flores, cuando dos vehículos chocaron en el cruce de las calles Mariano Acosta y Zuviría, lo que dejó un saldo de siete personas heridas.

Los detalles del siniestro

Por el choque, uno de los autos acabó volcado en la vereda. La confirmación que recibió la Agencia de Noticias Argentinas de parte de fuentes policiales es que la colisión se produjo cuando un Toyota Etios gris cruzó el semáforo con luz roja e impactó de lleno contra una camioneta Hyundai Santa Fe negra.

A raíz de este impacto, el Toyota Etios fue el que terminó atropellando a una familia que caminaba por la vereda.

Los cuatro peatones heridos debieron ser trasladados de inmediato al Hospital Piñeiro. Se trata de una mujer adulta, dos jóvenes y un niño de 5 años que acababan de comenzar sus vacaciones.

Hospital Piñeiro. Foto: buenosaires.gob.ar

Todos presentaron politraumatismos, aunque están bajo observación, pero sin riesgo de muerte al momento de su ingreso.

El conductor del Etios, un joven de 24 años, también sufrió politraumatismos y debió ser derivado al Hospital Santojanni. Se constató que cruzó el semáforo en rojo, por lo que la Justicia ordenó su detención y se aguarda por su imputación en las próximas horas por ser responsable del accidente.

Hospital Santojanni. Foto: buenosaires.gob.ar

Respecto de los ocupantes de la camioneta Hyundai, dos hombres adultos, ambos debieron ser trasladados al Hospital Grierson para que reciban la atención médica correspondiente, también con cuadros de politraumatismos.

Hospital Grierson. Foto: Wikipedia.

La zona del accidente permaneció acordonada mientras trabajaban efectivos de la Comisaría Vecinal 7A, personal del SAME y Bomberos de la Ciudad, quienes asistieron a los heridos y aseguraron el área para evitar nuevos incidentes.

Las autoridades continúan recabando testimonios y revisando cámaras de seguridad para avanzar en la investigación y determinar las circunstancias exactas del choque.