Solsticio de verano: ¿a qué hora y minuto exacto comienza la estación más calurosa del año en la Argentina?

Este domingo 21 de diciembre comienza el verano en el hemisferio sur, por lo que es la jornada con mayor cantidad de horas de luz solar. ¿En qué hora y minuto exacto tiene su inicio el solsticio de verano según la ciencia?

El solsticio de verano, el día con más luz solar del año. Foto: Unsplash.

El arribo del verano, y con él la estación más cálida del año, coincide con un fenómeno astronómico clave que determina el instante exacto en el que comienza esta estación.

Es que este domingo 21 de diciembre se produce el solsticio de verano en el hemisferio sur, el evento que inicia de manera oficial el verano y coincide con la jornada con mayor cantidad de luz solar en la Argentina.

Comienza el verano, la estación más calurosa del año. Foto: Unsplash

¿Qué es el solsticio de verano?

El solsticio se da cuando la Tierra alcanza la máxima inclinación de su eje hacia el Sol, lo que genera la mayor incidencia de radiación solar sobre el hemisferio sur. En consecuencia, se produce el día más largo y la noche más corta del año.

Debido a este fenómeno se da una bisagra fundamental en el ciclo de las estaciones y tiene un impacto directo en el clima, además de en la vida cotidiana, la organización social y las actividades productivas que tiene el país.

Hora y minuto exacto en el que se da el comienzo del verano este 2025 en Argentina

El Servicio de Hidrografía Naval (SHN) dio a conocer cuándo se da la hora y el minuto exacto del inicio del verano en esta temporada 2025/2026 en la Argentina: es este domingo 21 de diciembre a las 15:03 (hora argentina).

La determinación de este momento se basa en cálculos astronómicos precisos vinculados a la posición de la Tierra en su órbita alrededor del Sol, por lo que la hora puede variar algunos minutos de un año a otro.

El SHN, desde el punto de vista científico, explica que “el solsticio es el momento en que el Sol alcanza su máxima declinación, ya sea norte o sur, en relación con la línea del Ecuador”.

La inclinación del eje terrestre, que es de aproximadamente 23,5 grados, genera que los rayos solares incidan de forma más directa sobre el hemisferio sur, lo que hace que se extienda al máximo la luz diurna.

A su vez, la palabra solsticio proviene del latín solstitium, que literalmente significa “sol quieto”, y quiere referenciar la aparente detención del Sol por más tiempo en lo alto del firmamento.

El solsticio de verano coincide con la jornada con mayor luz solar. Foto: Unsplash.

Durante esta fecha, las regiones más australes del planeta presentan diferencias más marcadas entre el día y la noche, mientras que cerca del ecuador estos cambios resultan menos notorios.

Entretanto, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este verano se espera una estación con temperaturas elevadas y valores que incluso podrían superar cifras históricas, principalmente en el centro y norte del país.

Tras este solsticio de diciembre, las horas de luz comenzarán a disminuir de forma gradual hasta que se produzca el equinoccio de otoño, el 20 de marzo de 2026.