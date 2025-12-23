Los nuevos precios de la VTV en Buenos Aires: cuánto costará el trámite desde el 16 de enero

Un aumento en el cuadro tarifario de la Verificación Técnica Vehicular obligatoria implica que los nuevos precios para renovar la oblea y poder circular serán 21,8% más caros frente a los valores que rigen desde julio.

Aumenta la VTV en la provincia de Buenos Aires. Foto: X @VTV_PBA

A través de la resolución 369, publicada en el Boletín Oficial bonaerense, el Ministerio de Transporte bonaerense decidió una suba en las tarifas de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). De este modo, el cuadro tarifario aumentará en la provincia de Buenos Aires desde el 16 de enero y el trámite costará casi $100.000 para los autos.

Los nuevos precios para renovar la oblea y poder circular serán 21,8% más caros frente a los valores que rigen desde julio, por lo que la tarifa básica del servicio en territorio bonaerense pasará de $79.640,87 a $97.057,65.

Con IVA incluido, los valores para la renovación de la VTV en provincia de Buenos Aires son los siguientes a partir del 16 de enero de 2026:

Motos : $38.801,03.

Vehículos hasta 2500 kilos : $97.057,65

Vehículos de más de 2500 kilos : $174.604,64

Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2500 kilos : $58.201,54

Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2500 kilos: $87.302,33

La verificación técnica es obligatoria para autos particulares y motos que estén radicados en la provincia y que tengan más de dos años de antigüedad o más de 60.000 kilómetros. También rige para otros rodados de uso comercial.

Requisitos para realizar el trámite de la VTV

DNI vigente.

Licencia de conducir vigente.

Seguro del vehículo vigente.

Constancia de pago correspondiente a la reserva del turno.

En caso de tener vehículo: cédula verde o azul (en caso de presentarse un tercero).

Título de propiedad del vehículo.

Si es un motovehículo: cédula verde y/o rosa (en caso de presentarse un tercero).

Correo electrónico válido. Se recibirá un mail con el código de reserva y otro para descargar la boleta.

Requisitos obligatorios al momento de presentarse al turno

Matafuegos.

Balizas.

Botiquín de emergencias dentro del habitáculo.

Cinturones de seguridad del vehículo abrochados.

Cómo sacar turno para la VTV en provincia de Buenos Aires

Para sacar un turno para realizar la VTV en provincia de Buenos Aires se debe:

Ingresar en la página oficial de la VTV de la Provincia de Buenos Aires Seleccionar la opción “Reservá tu turno” Ingresar la patente y el tipo de origen del vehículo (uso particular, vehículo empresarial, vehículo de uso exclusivo de personas con discapacidad, etc.) Completar el formulario “Información de contacto”. Los datos ingresados deben ser de la persona que hará el trámite. Rellenar el formulario “Información del titular” del vehículo. Completar el formulario “Información del turno” en el que ingresarás el partido o localidad en el que deseas hacer la verificación, la planta y día. Hacer click en “Confirmar turno”.

¿Cuándo entra en vencimiento la VTV?

La VTV debe renovarse anualmente y todos los autos tienen que tenerla al día, ya que circular con la oblea vencida puede significar una importante multa.

No obstante, es importante recordar que la Verificación Técnica Vehicular perderá todo tipo de validez desde el día posterior a su fecha de caducidad. Por ejemplo, si una VTV tiene como vencimiento el mes de noviembre de 2025, deberá ser renovada antes del inicio del anteúltimo mes del año. Si no se renueve antes de diciembre, se aplicará una multa.